Người cao tuổi gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, ông Cao Đăng Quy, tổ dân phố Hòa Sơn, phường Bắc Sơn (TP Sầm Sơn) không ngừng nỗ lực, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương, là một trong những tấm gương điển hình người cao tuổi làm theo Bác tại địa phương.

Ông Cao Đăng Quy (bên trái) kinh doanh hải sản và nhà hàng, khách sạn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Quy luôn khắc ghi lời Bác dạy, trong các phong trào của địa phương ông đều tham gia nhiệt tình, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Ông Quy luôn tâm niệm rằng học Bác thì phải học suốt đời, học thường xuyên và học từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những việc làm cụ thể mà ông Quy học tập và làm theo Bác là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao... Từ suy nghĩ đó, nhiều năm qua, từ mô hình kinh doanh hải sản nhỏ lẻ ban đầu đến nay ông đã phát triển kinh tế du lịch, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm.

Ông Quy cho biết: Những năm đầu khi mới lập gia đình, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, do vậy ông luôn suy nghĩ muốn thoát khỏi khó khăn thì không có cách nào khác là phải tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Năm 1990, ông đã vay vốn, thuê mặt bằng ở đường Thanh Niên kinh doanh hải sản tươi sống phục vụ khách du lịch. Lúc đó nghề buôn bán hải sản ở Sầm Sơn còn mới lắm, chưa mấy ai làm nên công việc rất thuận lợi. Nhận thấy nhu cầu của thị trường đối với các loại hải sản ngày càng lớn, ông Quy thu mua hải sản vừa được đánh bắt từ biển như: cá hố, thu, nụ, bơn xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời kỳ cao điểm, gia đình ông xuất bán 100 - 200 tấn cá hố/ngày, doanh thu hơn 1 tỷ đồng/tháng.

Bên cạnh việc kinh doanh hải sản, ông Quy phát triển kinh tế du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Ngoài ra, ông Quy còn đầu tư một số lĩnh vực, như: nhà hàng ăn uống; trung tâm tổ chức sự kiện; sân bóng đá mặt cỏ nhân tạo... với số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Trong 20 năm hoạt động, khách sạn và nhà hàng do vợ chồng ông làm chủ luôn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, niêm yết giá công khai. Nhân viên khách sạn luôn có thái độ ứng xử văn minh, thân thiện, nhiệt tình với du khách, do vậy, khách du lịch đến nghỉ ngày càng nhiều. Hiện nay, gia đình ông giải quyết việc làm cho 15 lao động thường xuyên và 50 lao động thời vụ với mức lương bình quân 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Quy còn là hội viên người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động của hội; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với suy nghĩ, làm kinh tế không phải chỉ làm giàu cho mình mà còn tạo điều kiện giúp đỡ người khác, nên ông thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình khó khăn tại địa phương như ủng hộ gạo, tặng quà dịp tết... với số tiền 20 - 30 triệu đồng/năm.

Với tinh thần hăng say lao động, cần cù, chịu khó và gương mẫu trong các phong trào, ông Cao Đăng Quy đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế để mọi người cùng học tập và làm theo.

Bài và ảnh: Thanh Huê