Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và hoạt động xuất cảnh lao động trái phép

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 7 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia và các nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, gồm: ông Trần Văn Hà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; ông Nguyễn Thế Sâm, Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung; ông Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Hà Trung; ông Nguyễn Quang Cảnh, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Hà Trung.

Đồng thờii, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia và các nước lân cận, gồm: Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh; Đội An ninh, Công an huyện Nga Sơn; ông Trương Văn Lưu, Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh; ông Đậu Việt Dũng, cán bộ phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh; ông Trịnh Văn Hùng, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Nga Sơn.

GP (Nguồn: UBND tỉnh)