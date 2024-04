Cựu chiến binh với mô hình tự quản đảm bảo an toàn giao thông

Không quản nắng mưa, mỗi ngày hai buổi vào lúc 6h30 và 16h, hình ảnh những cựu chiến binh (CCB) mặc áo lính nhiệt tình, trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ người dân tham gia giao thông trước các cổng trường học đã trở nên quen thuộc, gần gũi với nhiều phụ huynh và học sinh trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Các thành viên tổ tự quản CCB tham gia bảo đảm ATGT trước cổng Trường Tiểu học Trần Phú, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa).

Tuyến đường đầu cầu vượt, phường Phú Sơn là nơi tập trung nhiều cửa hàng buôn bán kinh doanh, có chợ Phú Thọ và 4 trường học. Cách đó không xa là ngã tư có đèn giao thông nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường này rất đông, nhất là vào thời điểm khi học sinh đi học, tan trường thường có hiện tượng ùn tắc. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, với việc triển khai, thực hiện mô hình CCB tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (ANTT, ATGT) trước cổng trường học, thực trạng này đã giảm đáng kể.

Vừa dựng xe đúng nơi quy định, chị Lê Thị Cúc, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa), cho biết: "Trước đây phụ huynh đưa, đón con đi học rất vất vả. Từ khi có các bác CCB tham gia đảm bảo ATGT trước cổng trường thì việc đưa, đón các con cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Phụ huynh cũng như học sinh đều có ý thức trong việc chấp hành tốt việc đảm bảo ATGT trước cổng trường, tôi mong rằng mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên".

Ông Dương Văn Ái, Chủ tịch Hội CCB phường Phú Sơn, cho biết: “Là phường trung tâm, có lưu lượng phương tiện giao thông lớn nên công tác đảm bảo ATGT cho giáo viên, học sinh tại khu vực cổng trường đóng vai trò quan trọng. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, Hội CCB phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt mô hình CCB tự quản tham gia đảm bảo ANTT, ATGT trước cổng trường học. Hội đã phân công, giao trách nhiệm cho 9 chi hội CCB của các tổ dân phố thành 9 tổ, mỗi tổ gồm 3 - 4 thành viên luân phiên nhau đến trường sớm hơn 30 phút so với giờ vào lớp cũng như tan học của học sinh để cùng với lực lượng công an, tổ quy tắc phường, các trường học thực hiện mô hình này. Nhiệm vụ của tổ là hướng dẫn các bậc phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định; phân luồng xe trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh đưa, đón con đến trường cũng như đưa đón con về nhà đảm bảo an toàn. Qua gần 1 năm duy trì hoạt động, hiện tượng ùn tắc, lộn xộn diễn ra trước cổng trường giảm hẳn, ý thức của phụ huynh cũng như học sinh khi tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực".

Mô hình tổ CCB tự quản tham gia đảm bảo ANTT, ATGT trước cổng trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa bắt đầu thực hiện từ năm 2017 ở Hội CCB phường Ba Đình. Từ hiệu quả của mô hình đã được rút kinh nghiệm và nhân rộng ra nhiều trường học trên địa bàn mang lại hiệu quả tích cực. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Hội CCB thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đến các hội cơ sở đăng ký triển khai thực hiện tốt các mô hình, trong đó có mô hình tổ CCB tự quản đảm bảo ANTT, ATGT. Trong quá trình thực hiện, hội cũng thường xuyên kiểm tra để đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế để đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Vì vậy, mô hình này đã được nhân rộng đến nhiều cơ sở hội. Đến nay, Hội CCB thành phố đã triển khai được 27/34 phường, xã với 55 điểm trường, lực lượng tham gia là 285 hội viên CCB.

Với những việc làm thiết thực của các thành viên CCB khi tham gia mô hình đảm bảo ANTT, ATGT trước cổng trường trên địa bàn TP Thanh Hóa đã góp phần làm thay đổi tích cực về nhận thức cũng như hành động của phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất những ùn tắc và mất ATGT nơi cổng trường. Qua đó giúp nâng cao ý thức chấp hành giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong mỗi người dân, góp phần bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu