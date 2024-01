Cựu chiến binh Hoàng Đức Hiền: “Không có việc gì khó”

Những năm qua, hội cựu chiến binh (CCB) các cấp trên địa bàn huyện Hà Trung đã quán triệt, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi người và các cấp hội.

Hội CCB xã Hà Lĩnh thăm xưởng chế tác đá mỹ nghệ của hội viên CCB Mai Hữu Hình, xã Hà Lĩnh.

Để chứng minh cho sự chuyển biến từ “học tập” sang “làm theo” lời Bác của gương hội viên Hội CCB, chúng tôi đến gặp anh Hoàng Đức Hiền, Chủ tịch Hội CCB xã Hà Lĩnh theo lịch đã hẹn. Anh Hiền cho biết, được cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên giao nhiệm vụ, anh đã cùng với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ Hội CCB xã Hà Lĩnh bám sát nghị quyết của cấp ủy, của các cấp hội, động viên hội viên khắc phục khó khăn, khơi dậy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, hội viên trong các phong trào thi đua do cấp hội và địa phương phát động. Toàn hội luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước khó khăn, thử thách... Các phong trào, mô hình của hội tập trung vào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa nghèo, làm giàu chính đáng. Đến thời điểm này, Hội CCB xã đã thành lập được câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi với 25 hội viên, thu nhập ước đạt 78 triệu đồng/người/năm; có 7 hội viên tham gia mô hình sản xuất lúa - cá. Tiêu biểu có hội viên Mai Hữu Hình, mở xưởng chế tác đá mỹ nghệ; Hoàng Đức Quý phát triển kinh tế tổng hợp kết hợp chăn nuôi với vườn rừng... Những mô hình này đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn ở địa phương.

Bên cạnh đó, Hội CCB xã cũng rất tích cực tham gia xây dựng khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp 15 mắt camera an ninh công cộng, 18 mắt camera khối cơ quan, doanh nghiệp, 244 mắt camera hộ gia đình, 410 đèn chiếu sáng công cộng,... góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cuộc sống. Đối với thực hiện các phong trào trong Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, hội đã tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân hiến đất, kết quả đã có 15 gia đình hội viên ở các thôn Tiên Hòa 3, Thanh Xá 2, Thanh Xá 3, tự nguyện phá dỡ 250m2 tường rào, hiến 416m2 đất ở để mở rộng đường làng, ngõ xóm; các hộ dân thôn Thanh Xá 3 hiến hơn 2.500m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông nội đồng... Hội viên các chi hội thôn Thanh Xá 1, Thanh Xá 2, Thanh Xá 3 chủ động xây dựng mới mô hình và chăm sóc đường cây CCB. Những đóng góp của Hội CCB xã đã góp phần vào kết quả xây dựng thành công xã NTM, 4 thôn NTM kiểu mẫu, 3 thôn đang hoàn thiện thủ tục để được công nhận NTM kiểu mẫu...

Bên cạnh đó, bám sát thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội CCB tỉnh về triển khai chương trình xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Hội, chi hội đã phân công cán bộ vận động gia đình anh em, dòng họ hỗ trợ cho hội viên Hoàng Mậu Thọ, thôn Thanh Xá 2 làm mới nhà ở với tổng giá trị trên 200 triệu đồng (quỹ hội hỗ trợ 50 triệu đồng); sửa chữa nhà ở cho hội viên Mai Văn Sắc, thôn Thọ Lộc với tổng giá trị trên 120 triệu đồng (quỹ hội hỗ trợ 25 triệu đồng).

Ngoài ra, Hội CCB xã còn duy trì thực hiện tốt các mô hình CCB “tham gia cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông”, “xóa nghiện ma túy và cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”, “phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em”... Tham gia thực hiện an sinh xã hội ở địa phương như: đóng góp, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, mồ côi, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai... đạt hiệu quả thiết thực, lan tỏa tích cực trong cộng đồng, xã hội.

“Đứng mũi chịu sào” một tổ chức, anh có bị áp lực bởi công việc xã hội hay vấn đề gia đình không”? , tôi hỏi. Anh Hoàng Đức Hiền bày tỏ: “Được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, là cán bộ, đảng viên nên “không có việc gì khó”. Bà xã là cán bộ của trạm y tế xã nên biết thông cảm, thương yêu chồng con, chăm lo hạnh phúc gia đình nên chúng tôi cùng nhau chia sẻ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”. Chia sẻ về công tác tổ chức hội, anh cho biết: "Toàn hội hiện có 650 hội viên, sinh hoạt ở 10/10 chi hội, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 4/10 chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, không có chi hội trung bình, yếu kém; cán bộ, hội viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên vi phạm kỷ luật, pháp luật... Những nỗ lực và kết quả của Hội CCB xã được Hội CCB huyện Hà Trung đánh giá là nằm trong tốp dẫn đầu cơ sở hội toàn huyện; được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đồng hành, ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Lưu Văn Tấn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lĩnh nhìn nhận: “Đồng chí Hoàng Đức Hiền là người đứng đầu tổ chức hội, luôn phát huy tính chủ động, bám sát nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân, sâu sát cơ sở, gần gũi động viên, giúp đỡ hội viên, cùng với tập thể cán bộ, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; luôn khiêm tốn, ham học hỏi, được cán bộ hội viên tin tưởng, Nhân dân yêu mến”.

Tấm gương Chủ tịch Hội CCB xã Hà Lĩnh Hoàng Đức Hiền, là một trong nhiều cán bộ hội cơ sở tiêu biểu trong Hội CCB huyện Hà Trung trong học tập và làm theo Bác, xứng đáng để hội viên học tập và noi theo.

Lê Như Cương

(Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung)