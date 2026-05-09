Ngoại trưởng Iran: Mỹ cản trở nỗ lực ngoại giao

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/5 cáo buộc Mỹ tiếp tục lựa chọn “các hành động quân sự liều lĩnh” trong bối cảnh các kênh ngoại giao được cho là đang có dấu hiệu tiến triển, đồng thời khẳng định người dân Iran “không bao giờ khuất phục trước sức ép”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AA

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho rằng, mỗi khi xuất hiện cơ hội đạt được giải pháp ngoại giao, Washington lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, đồng thời đặt câu hỏi liệu đây là chiến thuật gây sức ép hay do tác động từ bên ngoài đối với chính sách của Mỹ. Ông cũng bác bỏ các đánh giá tình báo phương Tây về năng lực quân sự của Iran, cho rằng những thông tin này không chính xác, đồng thời khẳng định năng lực tên lửa và bệ phóng của Tehran đã được củng cố và “sẵn sàng 1.000% để bảo vệ người dân”.

Cùng ngày, Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran Mohammad Mokhber khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời cho biết có thể điều chỉnh cơ chế pháp lý của tuyến hàng hải này theo luật pháp quốc tế, hoặc áp dụng biện pháp đơn phương nếu cần thiết.

Trong bối cảnh đó tại khu vực eo biển Hormuz, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm đáng kể, đồng thời ghi nhận nhiều sự cố an ninh trong 48 giờ qua, cảnh báo khu vực vẫn tiềm ẩn rủi ro cao.

Một đánh giá tình báo của Mỹ cho rằng, Iran có thể duy trì khả năng chống chịu trước lệnh phong tỏa hàng hải thêm khoảng 4 tháng, trong bối cảnh nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Washington và Tehran vẫn bế tắc, khi giao tranh tiếp diễn tại khu vực Vùng Vịnh.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một vụ tràn dầu quy mô lớn gần đảo Kharg (Vịnh Ba Tư). Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh do truyền thông quốc tế dẫn lại cho thấy một vụ tràn dầu quy mô lớn gần đảo Kharg (Vịnh Ba Tư). Một số nhận định cho rằng sự cố có thể liên quan đến sức ép đối với hạ tầng dầu mỏ khi hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn, song nguyên nhân chưa được xác định.

Các phân tích cũng cảnh báo việc siết chặt tuyến hàng hải và hạn chế xuất khẩu có thể gây quá tải hệ thống lưu trữ, làm tăng nguy cơ rò rỉ dầu. Giới chuyên gia đồng thời lưu ý nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng nếu dầu lan rộng trong khu vực Vịnh Ba Tư, trong khi phía Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Minh Phương

Nguồn: CGTN, The chosun