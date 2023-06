Thọ Xuân chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua các cấp ủy đảng huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó đã nhanh chóng, kịp thời đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vừa qua, Huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại hội nghị đông đảo cán bộ, đảng viên đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, như: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục hồi phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới... Trong khuôn khổ hội nghị, các cán bộ, đảng viên cũng được nghiên cứu, học tập, quán triệt các kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận do Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành.

Là một trong số cán bộ, đảng viên được trực tiếp tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lai - Lê Văn Sâm cho biết: “Tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, nhất là đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Báo cáo đánh giá của Huyện ủy Thọ Xuân cho thấy: Công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ngày càng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng. Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng bằng hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương đến tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo cũng tham mưu tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp về học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng cấp ủy cơ sở dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tại các hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ, báo cáo viên cấp huyện là người chịu trách nhiệm triển khai các nghị quyết của Đảng. Tài liệu, đề cương triển khai do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn, định hướng căn cứ vào thực tiễn của huyện.

Đơn cử, trong năm 2022 huyện Thọ Xuân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc; đồng thời tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết số 10-NQ/TU bằng hai hình thức thi viết và sân khấu hóa trên địa bàn toàn huyện. Sau gần 2 tháng tích cực tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện tại các tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được hơn 10.000 bài thi viết; 30/30 xã, thị trấn tham gia phần thi sân khấu với các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, chất lượng. Qua đó, nghị quyết đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất và người Thọ Xuân đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; chuyển tải quan điểm, mục tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, định hướng phát triển Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua đó tạo động lực tinh thần to lớn, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Thọ Xuân, tạo khí thế thi đua vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thành công mục tiêu mà nghị quyết đề ra.

Song song với đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Huyện ủy cũng luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức, năng lực thực tiễn; rèn luyện về kỹ năng, phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Đáng chú ý, các báo cáo viên khi được phân công triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều nghiên cứu kỹ nội dung, làm tốt công tác chuẩn bị bài giảng; có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại vào phục vụ bài giảng; các nội dung truyền đạt bám sát với thực tiễn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu trong việc tham gia học tập, đưa nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn. Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên bảo đảm về số lượng và chất lượng; có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện.

Bài và ảnh: Lê Phượng