Đảng bộ huyện Triệu Sơn sáng tạo, đột phá đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII đề ra 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá để hiện thực hóa khát vọng vươn lên thành đô thị loại 4 vào năm 2025. Nửa nhiệm kỳ qua, nhờ sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn đã có nhiều bước tiến mới.

Mô hình trồng dưa vàng trong nhà màng tại xã Minh Sơn.

Với phương châm “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo từng năm và cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, cấp ủy các địa phương, đơn vị, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về ý chí và hành động.

Xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là 1 trong 4 chương trình trọng tâm, huyện đã đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào triển khai các mô hình. Hơn 2 năm qua, huyện đã thực hiện chuyển đổi 1.400 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn. Tích tụ, tập trung được 950,5 ha, để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao (đạt 79,2% mục tiêu nghị quyết). Một số mô hình mới về tích tụ, tập trung đất đai gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đang triển khai thực hiện có hiệu quả như: mô hình trồng đào, quất, cây cảnh tại các xã Hợp Lý, Thọ Tân, Vân Sơn và Hợp Tiến với tổng diện tích 120 ha; mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Sơn với diện tích 10 ha. Nhờ làm tốt công tác tích tụ ruộng đất và áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nên tổng sản lượng lương thực hàng năm của huyện đạt hơn 119.330 tấn, vượt chỉ tiêu đề ra, đứng thứ 4 toàn tỉnh.

Về XDNTM, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động được các cấp, các ngành và toàn dân tham gia. Toàn huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100% số xã); huyện về đích NTM trước kế hoạch 1 năm. Có 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 13 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 30 sản phẩm OCOP 3 sao.

Phát triển kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, gắn ngành công nghiệp - xây dựng với phát triển đô thị, huyện Triệu Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã hoàn thành đồ án điều chỉnh, mở rộng một số quy hoạch chung xây dựng đô thị: đô thị Gốm; thị trấn Triệu Sơn, đô thị Nưa, đô thị Thiều...; phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu dân cư đô thị mới làm cơ sở đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị; hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 6 dự án với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Thu hút thêm 2 dự án sản xuất công nghiệp với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng. Tích hợp 1 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp và 1 cụm làng nghề vào quy hoạch vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045.

Thực hiện khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, huyện đã quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, trọng tâm là các tuyến đường kết nối các xã, các khu vực. Điển hình như đường nối đường tỉnh 514 xã Minh Dân đi Quốc lộ 47 xã Dân Quyền; đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi đến đường từ Trung tâm TP Thanh Hóa - Cảng Hàng không Thọ Xuân... Hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, hạ tầng điện lưới ngày càng được hoàn thiện, tạo ra diện mạo mới cho toàn huyện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày được nâng lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì trong top đầu của tỉnh. Chính trị, xã hội giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được huyện chú trọng triển khai, đạt kết quả tích cực từ khâu xây dựng văn bản đến lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đột phá. Công tác cán bộ được quan tâm đồng bộ. Đến nay, có 32/34 xã, thị trấn thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND không phải người địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, cho biết: Để tạo sự đột phá trong phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và giải pháp để tháo gỡ. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Triêu Sơn tiếp tục đoàn kết, thực hiện quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của địa phương. Tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương.

Bài và ảnh: Thùy Linh