Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc

Hoàng Lan
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/11, Ban công tác Mặt trận thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc

Chiều 11/11, Ban công tác Mặt trận thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc

Các đại biểu và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2 dự ngày hội.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2 đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Sau sáp nhập, thôn Vĩnh Thành 2 có tổng diện tích tự nhiên 1,5 km2, quy mô dân số 2.647 người. Năm 2026, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2 đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2.

Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, có 11 hộ cận nghèo. Thôn có hơn 60 cơ sở, xưởng sản xuất và phương tiện vận tải, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên tuyên truyền vận động xây dựng khu dân cư văn hóa, số hộ gia đình văn hóa đạt 97%. Phong trào văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, công tác an sinh, chính sách xã hội đối với người có công được đảm bảo đúng, đủ và kịp thời.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc tặng quà cho thôn Vĩnh Thành 2 và các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2; trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#Xã Vĩnh Lộc #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #MTTQ #Việt nam

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Cử tri hai xã Hoằng Lộc, Hoằng Châu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 19 gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa và đại biểu Hoàng...
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Xuân

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Xuân

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/11, dự và phát biểu chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Xuân, xã Thanh Quân, đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng đề nghị cán bộ và Nhân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh