Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc

Chiều 11/11, Ban công tác Mặt trận thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2 dự ngày hội.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2 đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Sau sáp nhập, thôn Vĩnh Thành 2 có tổng diện tích tự nhiên 1,5 km2, quy mô dân số 2.647 người. Năm 2026, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2 đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2.

Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, có 11 hộ cận nghèo. Thôn có hơn 60 cơ sở, xưởng sản xuất và phương tiện vận tải, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên tuyên truyền vận động xây dựng khu dân cư văn hóa, số hộ gia đình văn hóa đạt 97%. Phong trào văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, công tác an sinh, chính sách xã hội đối với người có công được đảm bảo đúng, đủ và kịp thời.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp.

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc tặng quà cho thôn Vĩnh Thành 2 và các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Vĩnh Thành 2; trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Lan