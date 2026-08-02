Nga xác định vụ nổ tại trung tâm Moskva là hành động đánh bom

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tối 1/8 tại nhà hàng Balzi Rossi ở trung tâm thủ đô Moskva. Giới chức Nga xác định đây là một vụ đánh bom bằng thiết bị nổ tự chế và đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Nga xác định vụ nổ tại trung tâm Moskva là hành động đánh bom. Ảnh: The Hindu.

Theo Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAC), vụ nổ xảy ra lúc 19 giờ 55 (giờ Moskva) tại nhà hàng Balzi Rossi, nằm ở Quảng trường Kudrinskaya. Một phụ nữ chưa rõ danh tính mang theo thiết bị nổ tự chế đã tìm cách vào nhà hàng nhưng bị nhân viên an ninh ngăn lại. Thiết bị sau đó phát nổ, khiến người phụ nữ, nhân viên bảo vệ và một thực khách thiệt mạng.

Ngoài ba nạn nhân tử vong, 21 người khác bị thương với nhiều mức độ khác nhau và đang được điều trị. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga Alexei Kuznetsov cho biết các nạn nhân đang được cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết.

Ngay sau vụ việc, lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và triển khai các biện pháp điều tra. Đến nay, cơ quan chức năng chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như chưa xác định hoặc thông báo về nghi phạm đứng sau vụ đánh bom.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, nhật báo Kommersant dẫn các nguồn tin cho rằng thiết bị nổ có thể được kích hoạt từ xa và mục tiêu ban đầu là khu vực sân hiên ngoài trời của nhà hàng, nơi tập trung đông thực khách. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Nga xác nhận.

NAC ghi nhận vụ nổ xảy ra lúc 19h55 giờ Moskva (23h55 theo giờ Hà Nội). Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc. Theo thông báo của nhà hàng Balzi Rossi, địa điểm này đóng cửa trong ngày 1/8 để tổ chức một sự kiện riêng.

Lê Hà.

Nguồn: NAC, Reuters, RIA Novosti.