Từ tháng 5-2023, Thanh Hóa có thể đón thêm nhiều đợt nắng nóng

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra thông tin dự báo xu thế thời tiết tháng trong tháng 5 và đến tháng 7-2023.

Những ngày đầu tháng 5 vừa qua, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đã xảy ra nắng nóng cục bộ, có những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên cao đến hơn 40 độ C. Từ nửa cuối tháng 5, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ so với năm 2022 và so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 5, lượng mưa tại khu vực Thanh Hóa phổ biến ở mức thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đặc biệt, do tác động của nắng nóng, đặc biệt tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Theo đó, thời tiết Thanh Hóa từ tháng 5 - 7/2023 có nhiều diễn biến phức tạp như: có khả năng xuất hiện 2 - 4 cơn Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đề phòng có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Thanh Hóa; Có khả năng xảy ra 2 - 4 trận lốc, sét và mưa đá; chủ yếu xảy ra trong những ngày không khí lạnh nén rãnh thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoặc sau những ngày nắng nóng.

Hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6/2023; sau đó có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha El Nino. Tháng 5 và 6/2023 có khoảng 1 - 2 đợt không khí lạnh yếu. Nắng nóng có khả năng gia tăng cường độ từ tháng 5, trong thời kỳ này có khả năng xảy ra từ 5 – 7 đợt nắng nóng, trong đó có những đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài nhiều ngày hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Mưa tiểu mãn có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Từ tháng 5 - 7/2023 có khả năng xảy ra từ 2 - 3 đợt mưa lớn.

Bão và áp thấp nhiệt đới gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Nhiệt độ không khí trung bình từ tháng 5 - 7/2023, ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm và phổ biến từ 28.5 – 30.50C (TBNN: 27.5 – 29.5 độ C). Nhiệt độ không khí thấp nhất từ 21 – 23 độ C. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối từ 39 – 41 độ C, riêng các khu vực Quan Hóa, Như Xuân, TX Nghi Sơn,.. có nơi đạt trên 41độ C.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2023, mực nước trên các sông dao động theo xu thế tăng dần, trong đó có những đợt dao động nhỏ và có khả năng xảy ra từ 1 - 2 đợt lũ nhỏ. Mực nước trung bình các tháng phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Lưu lượng dòng chảy ở mức xấp xỉ và thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10.0 - 30.0%, có nơi trên.

TS (Nguồn Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa)