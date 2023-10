Từ đêm mai, dự báo Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (8/10), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Ảnh minh họa.

Dự báo khoảng đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh trên sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 10/10, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

TS