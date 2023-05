Thiệu Hóa: Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm trong khai thác cát, sỏi

Để đưa hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản (TNKS) vào trật tự, bền vững, đúng với các quy định của pháp luật, thời gian qua, bằng nhiều giải pháp, cách làm quyết liệt cũng như kiên quyết trong việc xử lý vi phạm, tình hình hoạt động khai thác TNKS trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đang dần đi vào ổn định.

Hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện Thiệu Hóa từng bước đi vào nền nếp.

Từng được biết đến là “điểm nóng” về tình hình vi phạm trong hoạt động khai thác TNKS, với quyết tâm chấn chỉnh, đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào trật tự, theo đúng quy định của pháp luật, những năm gần đây UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý TNKS và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác khai thác TNKS. Riêng năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch, cũng như bất thường khi có thông tin phản ánh việc chấp hành quy định pháp luật đối với 8 mỏ khai thác cát và 10 bãi tập kết cát trên địa bàn huyện.

Qua quá trình thanh tra, kiểm tra, có thời điểm tới 6 đơn vị mỏ phải dừng hoạt động do không đảm bảo về thủ tục, cũng như việc khắc phục hậu quả do quá trình khai thác trước đó. Sau kiểm tra, UBND huyện cũng kiên quyết xử lý đối với những đơn vị cố tình vi phạm hoạt động trong lĩnh vực TNKS. Đơn cử như, ngày 18-4-2022 Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 858/QĐ-XPHC đối với Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm (địa chỉ ở làng Hoành, xã Định Tân, huyện Yên Định), mức phạt 50 triệu đồng vì đã thực hiện khai thác khoáng sản không đúng chủng loại, vượt quá số lượng thiết bị khai thác trong giấy phép. Ngày 28-12-2022, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa ban hành Quyết định số 5272/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty CP Vĩnh An (có địa chỉ tại thôn Đại Đồng, xã Thiệu Giao) đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản không đúng khung giờ khai thác; chưa đủ số lượng mốc cắm tại khu vực được phép khai thác khoáng sản theo quy định, với tổng mức phạt 65 triệu đồng.

Gần đây, ngày 22-2-2023, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa ban hành Quyết định số 472/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Giao (thôn 5, xã Tân Châu) đã thực hiện hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổng khối lượng khoáng sản khai thác tại thời điểm phát hiện dưới 10m3. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24-3-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 6-1-2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, mức phạt 25 triệu đồng.

Không chỉ kiên quyết trong xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác TNKS, UBND huyện Thiệu Hóa cũng kiên quyết đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép nếu đơn vị cố tình vi phạm. Đơn cử, tại Văn bản số 3917/UBND-TNMT ngày 9-11-2022 của UBND huyện Thiệu Hóa gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc không chấp hành việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mỏ cát số 04, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Minh Thịnh. UBND huyện Thiệu Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và chấm dứt việc cho thuê đất đối với đơn vị theo quy định.

Riêng trường hợp sạt lở tại xã Thiệu Quang, ngày 14-12-2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Thiệu Hóa đã kiểm tra thực tế khu vực mỏ 66. Quá trình kiểm tra cho thấy, đoạn sạt lở nằm ở phía bờ hữu sông Mã, tổng chiều dài 288m (trong đó đoạn qua khu vực mỏ có chiều dài 228m; 60m còn lại sạt lở ở khu vực thượng lưu mỏ). Căn cứ kết quả kiểm tra, cũng như các quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của mỏ khai thác 66 và có biện pháp gia cố bờ bãi, không để phát sinh thêm sạt lở. Đơn vị chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi hoàn thành việc gia cố, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận.

Ông Nguyễn Văn Luân, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thiệu Hóa, cho biết: Để đưa hoạt động trong lĩnh vực TNKS đi vào nền nếp, trật tự, cùng với sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ huyện đến các xã. Đối với cấp huyện, UBND huyện đã thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 6-6-2022. Kiên quyết xử lý đối với những đơn vị cố tình vi phạm trong khai thác khoáng sản và tập kết trái phép ảnh hưởng đến công trình đê điều, giao thông đường thủy. Tại các xã, thị trấn, UBND huyện giao trách nhiệm cho các địa phương thực hiện việc gác trực, kiểm soát vi phạm, phương tiện, đồng thời lắp đặt theo dõi hoạt động khai thác qua hệ thống camera.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đề xuất UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của huyện như: việc đăng ký, đăng kiểm và tải trọng các tàu thuyền; đối với các bãi tập kết khoáng sản mà chủ bãi không có mỏ được cấp phép,... đề nghị thu hồi và giao địa phương quản lý. “Thời gian tới, UBND huyện Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường các giải pháp như lắp thêm camera giám sát; kiểm tra việc lắp đặt các trạm cân điện tử tại các điểm mỏ, cũng như phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của tổ liên ngành nhằm đưa hoạt động khai thác cát và bến thủy nội địa trên địa bàn huyện đi vào nền nếp, hoạt động đúng quy định của pháp luật ” - ông Luân khẳng định.

Bài và ảnh: Đình Giang