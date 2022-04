Thanh Hóa chuyển rét từ ngày 1-4

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 1-4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Ảnh: nchmf.gov.vn

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, tối và đêm nay (31-3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày mai (1-4) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay (31-3) đến ngày 1-4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ từ đêm nay (31-3) trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 1-4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Từ đêm nay (31-3), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày mai (1-4), gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ ngày mai (1-4), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Từ đêm mai (1-4), vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

PV (nchmf.gov.vn)