Ngày 2/5: Thanh Hóa ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/5, các khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 37 độ C; chiều tối và đêm có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Người dân lưu thông trên đường Hoàng Diệu, thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thời tiết các khu vực: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C

Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng , các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày.

Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, người dân phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt. Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây , nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi.

Đây chính là biện pháp đầu tiên, dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng...

