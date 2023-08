Nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tháng 9

Trong tháng 9, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng nhưng với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8.

Ảnh minh họa.

Nhận định về nắng nóng từ nay đến tháng 9/2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; riêng khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng.

Trong tháng 9, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng nhưng với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8.

Cụ thể, từ nay đến ngày 10/9, khu vực Tây Bắc Bộ , Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ C; các khu vực còn lại phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong giai đoạn này cao hơn so với trung bình nhiều năm. Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên ở khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu ở nền nhiệt độ cao.

Ngoài ra, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng, cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ như sáng sớm hoặc chiều muộn.

Đồng thời, hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao; nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc, cần nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15-20 phút.

TS (Nguồn TTKTTVQG)