Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản ở huyện Cẩm Thủy

Với mục tiêu bảo vệ và quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản (TNKS) theo đúng quy định của pháp luật, huyện Cẩm Thủy đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nền nếp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển.

Lực lượng chức năng huyện Cẩm Thủy kiểm tra khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Cẩm Thủy đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản; kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước về TNKS; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch về TNKS; thực hiện thẩm định các hồ sơ cấp phép theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về khoáng sản; ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện...

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Cẩm Thủy có 11 mỏ khai thác đá vôi, 8 mỏ khai thác cát, 7 bãi tập kết kinh doanh cát, sỏi được UBND tỉnh cho thuê đất. Để các đơn vị khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản chấp hành theo quy định, UBND huyện Cẩm Thủy đã phối hợp với một số sở, ngành liên quan, như Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an, Thanh tra... tổ chức kiểm tra, đánh giá và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong các hoạt động khai thác khoáng sản, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an ninh trật tự. Không để xảy ra tình trạng khai thác bừa bãi, hủy hoại và lãng phí TNKS, gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực có khoáng sản. Ngoài ra, huyện Cẩm Thủy đã triển khai lắp camera giám sát đối với hoạt động khai thác, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn, trong đó đã lắp một số camera tại vị trí các khu vực mỏ, bãi tập kết của một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Vân Lộc, Công ty CP Thọ Nam Sơn, HTX Nam Thành,...

Có thể thấy, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện còn những hạn chế nhất định, đó là: Vẫn còn doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy định; không báo cáo hoạt động khoáng sản; chưa tuân thủ theo phương án khai thác đã lập; chưa áp dụng triệt để các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chậm trễ công tác hoàn thổ làm ảnh hưởng đến quá trình bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý. Tình trạng các hộ gia đình, các đơn vị xây dựng tự hợp đồng và thỏa thuận mua bán với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép (đất san lấp), chưa được kiểm soát gây không ít khó khăn trong công tác quản lý... Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với 11 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực TNKS trong đó có 6 trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Cẩm Tân (3 vụ), Cẩm Thành, Cẩm Long, Cẩm Phú, tổng số tiền xử phạt gần 200 triệu đồng.

Cùng với công tác quản lý TNKS, huyện Cẩm Thủy cũng quan tâm thực hiện việc rà soát, tổng hợp đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện đã triển khai đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do thực hiện dồn điền, đổi thửa đối với 8 xã, gồm: Cẩm Tân, Cẩm Bình, Cẩm Yên, Cẩm Thành, Cẩm Phú, Cẩm Long, Cẩm Ngọc, Cẩm Liên; tổ chức đấu giá thành công dự án khu dân cư tại 6 xã, gồm: Cẩm Châu, Cẩm Long, Cẩm Giang, Cẩm Tâm, Cẩm Liên và Cẩm Tú.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng được huyện chú trọng. Đến nay, tổng số công trình, dự án đã thực hiện xong công tác đo đạc, kiểm kê khối lượng giải phóng mặt bằng là 22/29 công trình, dự án, đạt 75,86%; tổng diện tích đã đo đạc, kiểm kê là 51,53/65,07 ha, đạt 79,19%...

Với các giải pháp đồng bộ, huyện Cẩm Thủy đã từng bước nâng cao công tác quản lý Nhà nước về TNKS trên địa bàn. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính sách, pháp luật về khoáng sản cho các doanh nghiệp và người dân; vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản trái phép. Cùng với đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra đối với các điểm mỏ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm; chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có máy móc, thiết bị phục vụ thăm dò, khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán trái phép khoáng sản; kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm về diện tích khai thác, trữ lượng được phép khai thác, vi phạm về việc thực hiện các thủ tục trên lĩnh vực khoáng sản theo quy định của pháp luật...

Bài và ảnh: Xuân Minh