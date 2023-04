Năm 2023, nắng nóng được dự báo sẽ xuất hiện sớm và gay gắt

Theo dự báo, năm 2023, nắng nóng ở mức nhiều hơn, gay gắt hơn và kéo dài hơn năm 2022. Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ảnh nguồn Internet

Theo báo cáo của Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện tượng ENSO (sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, ảnh hưởng đến khí hậu hầu khắp các miền nhiệt đới và cận nhiệt đới) đang chuyển dần sang trạng thái trung tính từ tháng 4 và 6-2023 với xác suất khoảng 80 - 90%. Sau đó, trong nửa cuối năm 2023, ENSO có khả năng chuyển sang pha nóng.

Hiện tượng El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) có khả năng được thiết lập trở lại và có thể kéo dài sang năm 2024. Khi xảy ra El Nino, các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam sẽ có ít mưa hơn và nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Năm 2023, nắng nóng xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, các tháng nửa đầu năm 2023, nền nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Các tháng nửa cuối năm nhiệt độ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Ngay trong tháng 4-2023, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng kéo dài. Sang tháng 5 và 6, khả năng nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, dự báo nắng nóng năm 2023 ở mức nhiều hơn, gay gắt hơn và kéo dài hơn năm 2022. Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp có khả năng gây nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư (do nhu cầu sử dụng điện tăng cao) và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

TS