Dự báo thời tiết ngày 16-4, miền Bắc tăng nhiệt nhanh do không khí lạnh yếu tác động không nhiều. Trung bộ có nắng mưa đan xen. Riêng Tây Nguyên, Nam bộ tiếp diễn nóng oi khó chịu.

Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh vừa qua tác động yếu nên không khiến nền nhiệt miền Bắc chuyển biến nhiều, ngoại trừ việc tạm thời chấm dứt tình trạng mưa phùn, nồm ẩm. Trong hôm nay (16-4), khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; Đông Bắc Bộ đêm trời se lạnh.

Ở phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, từ ngày 18 đến 22-4 sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Đông Bắc bộ thời gian này cũng có nắng nóng cục bộ.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tuy giảm nắng nóng nhưng thời tiết khá oi bức khó chịu; khả năng mưa giông vào chiều tối, trời dịu mát.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.