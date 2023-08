Khả năng xuất hiện bão trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chuyên gia nhận định khả năng xuất hiện bão số 3 trên Biển Đông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, hiện siêu bão Saola đang hoạt động ngoài khơi khu vực phía Bắc biển Philippines.

“Theo nhận định của chúng tôi, khả năng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới siêu bão Saola sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023”, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết chi tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 đến 4/9) như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C; ở Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.

TS