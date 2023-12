Dự báo trong tuần này, miền Bắc sẽ ấm lên

Sáng 25/12, Bắc Bộ vẫn chìm trong giá rét. Dự báo trong tuần này, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng, còn miền Trung vẫn có mưa.

Ở miền Bắc dự báo tuần này trời ấm lên khi không khí lạnh dần suy yếu. Nhiệt độ ngày 26/12 sẽ tăng lên 18-24 độ C, từ ngày 27/12 - 31/12, nhiệt độ từ 20-26 độ C.

Ở miền Trung, khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa dự báo vẫn có mưa cả tuần, một số điểm mưa to. Nam Bộ dự báo trời dịu mát hết hôm nay (25/12), từ ngày 26/12 sẽ nắng nhiều và nóng lên. Nhiệt độ cao nhất nhiều nơi lên 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (25/12) nhiệt độ đã tăng khoảng 1-2 độ C so với sáng 24/12. Một số nơi đã nhiệt độ tăng trên 15 độ C. Nhiệt độ ở vùng núi cao vẫn thấp dưới 15 độ C. Cụ thể:

Tam Đường ở Lai Châu 10,5 độ C

Sơn La 9,9 độ C

Sa Pa ở Lào Cai chỉ 5,8 độ C

Hà Giang 8,3 độ C

Bắc Kạn 7,2 độ C

Cao Bằng 5,3 độ C

Mẫu Sơn, Lạng Sơn 4 độ C

Bãi Cháy, Quảng Ninh 15,3 độ C

Hải Phòng 14,5 độ C

Thủ đô Hà Nội 15,6 độ C

Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ tại Vinh là 14,1 độ C, Hà Tĩnh là 13,8 độ C.

Theo VTV