Dự báo mùa Đông 2023-2024 sẽ ấm hơn so với trung bình nhiều năm

(Ảnh minh họa. Tuấn Đức/TTXVN)

Nhận định về mùa Đông năm 2023-2024, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, cho biết tháng 10, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 11-12/2023, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ đầu mùa Đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu. Rét đậm , rét hại có thể xuất hiện muộn. Số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 1-3/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài.

“Ngoài ra, do sự chi phối của El Nino , nền nhiệt trong mùa đông năm nay có thể sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C và theo nhận định của chúng tôi sẽ ấm hơn so với trung bình nhiều năm," Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu nhưng thường gây ra mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nêu trên, ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau; vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá...

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)