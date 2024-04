Đợt nắng nóng gay gắt tại Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 5/4

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa vào chiều 1/4, trong các ngày 31/3 và 1/4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt có nơi nhiệt độ đã vượt ngưỡng 38 độ C. Đợt nắng nóng này dự báo kéo dài đến hết ngày 5/4, được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1.

Gần nhất, trưa 1/4 toàn bộ khu vực Thanh Hóa nắng nóng, nhiệt độ không khí vùng đồng bằng ven biển lúc 13h phổ biến từ 32 đến 34 độ C, khu vực trung du miền núi phổ biến từ 36 đến 37 độ C, đặc biệt tại Hồi Xuân (Quan Hóa) nhiệt độ lên tới 37,8 độ C.

Dự báo trong các ngày 2 và 3/4, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, vùng núi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ không khí cao nhất vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 34 đến 36 độ C, vùng núi từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm từ 50 đến 60%.

Bản đồ dự báo mức nhiệt trên địa bàn tỉnh ngày 2 và 3/4 của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở các khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng.

Hà Giang (tổng hợp)