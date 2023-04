(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Chiang Mai của Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí toàn cầu trong tuần qua với chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hiểm 319. Do vậy, gần 13.000 người đã phải nhập viện do các bệnh về đường hô hấp và dị ứng do ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan kể từ ngày 1/1/2023.

{title} Chiang Mai (Thái Lan): Hàng nghìn người phải nhập viện do ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng Tỉnh Chiang Mai của Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí toàn cầu trong tuần qua với chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hiểm 319. Do vậy, gần 13.000 người đã phải nhập viện do các bệnh về đường hô hấp và dị ứng do ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan kể từ ngày 1/1/2023. Ảnh minh họa. Nguồn Bangkok Post Giới chức Chiang Mai thừa nhận ô nhiễm không khí và cháy rừng vẫn đang là vấn đề nghiêm trọng với tỉnh này. Nhiều khu vực đã chìm trong khói bụi trong vòng nhiều tuần. Chỉ cần ra khỏi nhà, người dân có thể ngừng thấy mùi đặc trưng của khói. Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng với hàm lượng bụi mịn PM2.5 ở mức cao đã khiến nhiều người dân mắc các bệnh như viêm hay hen suyễn và phải tìm đến các bệnh viện để chữa trị. Tại khu vực Đông Bắc Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng gây ra bởi các vụ cháy rừng diện rộng và tình trạng đốt rơm rạ sau khi thu hoạch. Bệnh viện Maharaj Nakorn Chiang Mai cho biết họ đã đón tổng cộng 12.671 bệnh nhân có triệu chứng về đường hô hấp trong ba tháng đầu năm nay. Theo giới chức bệnh viện, họ đã không thể điều trị cho một số lượng đáng kể bệnh nhân do quá tải. Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan cho biết có tới 1,73 triệu lượt bệnh nhân tới các bệnh viện trên toàn quốc để khám bệnh hô hấp, tính từ ngày 1/1 đến ngày 19/3. Trong đó, gần 200.000 trường hợp được ghi nhận trong tuần đầu tháng 3. Phương Đỗ (Theo Bangkok Post)

