Mảnh ghép” hoàn thiện quần thể tỷ đô của Sun Group tại Sầm Sơn

"Mảnhghép” hoàn thiện quần thể tỷ đô của Sun Group tại Sầm Sơn

Hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại xứ Thanh đang không ngừng hoàn thiện với các trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, đưa Thanh Hóa tiến vượt bậc trở thành “thủ phủ” du lịch 4 mùa mới của Việt Nam.

“Biển người” chiêm ngưỡng pháo hoa trong đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024.

"Vẽ" lại bức tranh du lịch xứ Thanh

Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn là một trong những thủ phủ du lịch lâu đời của miền Bắc. Vùng đất giàu tiềm năng du lịch này được ví von với cái tên mỹ miều “Thanh kỳ khả ái” – nơi ẩn chứa vẻ đẹp kỳ vĩ của núi - sông - biển - hồ - rừng - khoáng nóng... luôn mời gọi và chờ nhà đầu tư có tầm đến đánh thức bấy lâu nay.

Nổi danh là “khu nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương” từ hơn 100 năm trước, Sầm Sơn đang ngày càng lột xác mạnh mẽ với các dự án lớn do các chủ đầu tư uy tín phát triển, giúp gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, Sầm Sơn “bùng nổ”, đứng đầu cả nước khi đón lượng khách kỷ lục, lên đến hơn 900.000 lượt, vượt xa nhiều thành phố biển nổi tiếng khác, góp phần đưa cái tên Thanh Hóa vang danh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

PGS.TS Phạm Hồng Long - Trưởng Khoa Du lịch học trường Đại học (ĐH) Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, những con số kỷ lục là minh chứng sống động cho sự phát triển của du lịch xứ Thanh.

“Những năm gần đây, Thanh Hóa đang dần xóa nhòa những thông tin tiêu cực như rác thải, chặt chém, chèo kéo khách. Tỉnh này đang có sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều ban ngành địa phương để nhanh chóng tạo thế cạnh tranh công bằng với các địa phương có du lịch rất mạnh khác”, ông Long đánh giá.

Show nhạc nước tại quảng trường biển Sầm Sơn hấp dẫn du khách.

Sự thăng hạng của du lịch Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung, bên cạnh yếu tố hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, việc đi lại ngày một dễ dàng, thì đóng góp quan trọng phải kể đến là sự đầu tư bài bản của nhà đầu tư chiến lược Sun Group. Với sứ mệnh “làm đẹp những vùng đất”, Sun Group đã đánh thức tiềm năng của du lịch Sầm Sơn và nâng tầm bằng Tổ hợp dự án Quảng trường biển và đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp trị giá 1 tỷ USD.

Trong đó, Quảng trường biển Sầm Sơn với diện tích 2ha đã trở thành điểm tụ của hàng trăm nghìn người dân và du khách mỗi mùa hè. Nơi bất cứ ai cũng mong muốn tới dạo chơi, hòa mình vào các lễ hội, sự kiện tầm cỡ hay chen chân thưởng thức show nhạc nước độc đáo. Show trình diễn sử dụng công nghệ hiện đại đến từ Đức với 300 vòi phun tạo nên những “vũ điệu” của nước hòa quyện cùng âm nhạc du dương, hiệu ứng ánh sáng bắt mắt dần trở thành trải nghiệm “không thể bỏ lỡ”, khiến người dân và du khách đến Sầm Sơn vô cùng mãn nhãn và thăng hoa cảm xúc.

Sun World Sam Son sắp sửa đi vào hoạt động.

Kề cận Quảng trường biển là trục đại lộ thương mại quy mô bậc nhất Việt Nam, dài tới 2,6 km, rộng 120m, kết nối Khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard với khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Sun Riverside Village và Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Sam Son sắp khai trương, giúp nâng tầm chuẩn sống – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí tại Sầm Sơn.

Cùng với Sầm Sơn, bức tranh du lịch xứ Thanh đang tiếp tục được tô điểm bởi các dự án đẳng cấp giúp khai mở những miền đất hứa của Thanh Hóa như du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Quảng Xương, du lịch núi rừng tại Bến En hay du lịch tâm linh tại Am Tiên... Bằng tâm huyết, kinh nghiệm và năng lực của mình, Sun Group đang từng bước nâng tầm du lịch xứ Thanh, khai mở tất cả những tiềm năng tự nhiên để biến nơi đây thành điểm đến 4 mùa, thu hút lượng lớn du khách lưu trú dài ngày hơn với đa dạng trải nghiệm hơn. Du lịch xứ Thanh đang chờ đợi một cú huých đủ mạnh để tiến xa trên hành trình trở thành thủ phủ du lịch hấp dẫn của Việt Nam.

Sức nóng căn hộ nghỉ dưỡng biển tại Sầm Sơn

Bức tranh du lịch xứ Thanh tuy đã rực rỡ hơn xưa song vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng để trở nên hoàn hảo hơn, đó là những tòa tháp căn hộ nghỉ dưỡng cao tầng, có thể bao trọn vào tầm mắt biển trời Sầm Sơn, cũng như sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê. Đó là lý do Sun Property (thành viên Sun Group) vừa giới thiệu ra thị trường Tổ hợp căn hộ cao tầng mặt biển The Pathway kề cận Quảng trường biển, thuộc Khu đô thị Sun Grand Boulevard đẳng cấp, giúp lấp đầy khoảng trống lưu trú chất lượng cao của nhóm du khách trẻ tuổi, năng động và hiện đại khi đến Sầm Sơn.

Tổ hợp căn hộ cao tầng The Pathway hoàn thiện bức tranh đô thị biển Sầm Sơn.

Nhờ vị trí đắc địa trung tâm hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tỷ đô của Sun Group, chủ nhân các căn hộ và khách lưu trú tại đây có thể dễ dàng tiếp cận với bãi tắm, quảng trường biển, show nhạc nước, nhà hát tương lai hay các khu phố ẩm thực, mua sắm, hòa mình vào các sự kiện, lễ hội... sôi động đêm ngày.

Nhìn vào biển người đổ về Quảng trường biển Sầm Sơn, các khách sạn, nhà hàng khu vực lân cận luôn trong tình trạng cháy phòng, hết chỗ dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua mới thấy nhu cầu trải nghiệm của hơn 8 triệu lượt khách đổ về Sầm Sơn mỗi năm là rất lớn. Các tòa tháp căn hộ The Pathway cao 20 tầng sẽ mang đến cho thủ phủ du lịch xứ Thanh một trải nghiệm nghỉ dưỡng mới mẻ chưa từng có, với đầy đủ tiện ích nội khu như shophouse thương mại khối đế, phòng sinh hoạt cộng đồng – thư viện, phòng gym, spa... cùng loạt tiện ích ngoại khu đẳng cấp trong phạm vi chỉ “vài bước chân”.

Là mảnh ghép quan trọng, hoàn thiện bức tranh đô thị biển Sầm Sơn, tổ hợp căn hộ cao tầng mặt biển The Pathway sẽ tạo sự liên kết chặt chẽ với các dãy nhà phố thương mại, boutique hotel lân cận để mang tới đa dạng trải nghiệm lưu trú, nghỉ dưỡng cho du khách.

Căn hộ The Pathway sẽ lấp đầy khoảng trống lưu trú chất lượng cao tại Sầm Sơn.

Không những được mệnh danh là điểm “huyết mạch” mà bất cứ du khách nào cũng sẽ dừng chân ghé thăm, The Pathway được kỳ vọng sẽ là trung tâm mới, cửa ngõ kết nối Sầm Sơn với thế giới, đưa chủ nhân tới mạch nguồn của cuộc sống thịnh vượng.

“Với vị trí kết nối hoàn hảo và hưởng lợi từ hệ sinh thái du lịch của Sun Group, các căn hộ đa năng tại đây cũng sẽ mang lại đa giá trị cho chủ nhân: từ sống hưởng thụ như nghỉ dưỡng, kinh doanh thuận lợi cho tới đầu tư tài sản sinh lời vượt trội trong tương lai”, đại diện Sun Property khẳng định.

Hiện tại, chủ đầu tư mang đến chính sách đặc biệt dành cho khách hàng quan tâm The Pathway, bao gồm chính sách chiết khấu cho khách hàng không vay; ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm so với tiến độ bằng vốn tự có; miễn phí dịch vụ quản lý trong ba năm tính từ ngày nhận bàn giao căn hộ. Bên cạnh đó, khách hàng còn dễ dàng sở hữu căn hộ The Pathway với gói vay ưu đãi từ đối tác chiến lược – Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thiết kế riêng cho dự án.

NL