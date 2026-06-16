[Livestream] Chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hoá lần thứ I, năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dự Hội nghị sơ kết Chi bộ thôn 2, xã Thạch Bình Thời sự 16:58 17/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/6, Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Thạch Bình tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;...

Xây dựng quy định mới về phân bổ biên chế công chức từ cấp xã đến Trung ương Thời sự 15:16 17/06/2026 Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức do Bộ Nội vụ xây dựng. Trong đó, dự thảo quy định chi tiết về các căn cứ xác định biên chế và thẩm quyền phân bổ biên chế công chức cho các Bộ, ngành, địa phương, bao gồm cả cấp tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Phấn đấu tháo gỡ các dự án tồn đọng trước ngày 31/8 Thời sự 12:25 17/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 17/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài phải được thực hiện với quyết...