Sôi nổi phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS & CKCN) tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý 114 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 85.832 đoàn viên công đoàn. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Công đoàn KKTNS & CKCN chỉ đạo các CĐCS phát động sâu rộng phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước trong đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ); tổ chức thực hiện nhiều PTTĐ trong lao động sản xuất, công tác, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Xác định PTTĐ là động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất, công đoàn KKTNS & CKCN chỉ đạo các CĐCS thường xuyên phát động các PTTĐ như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”; “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” … Theo đó, các CĐCS thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động vận động đoàn viên, NLĐ tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất của máy móc, thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh và xây dựng được thương hiệu, bảo đảm đứng vững trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Đặc biệt, PTTĐ “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030… được các CĐCS triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều CĐCS đã cụ thể hóa PTTĐ phù hợp tại đơn vị, doanh nghiệp. Điển hình như: Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam với phong trào “Xây dựng và tổ chức các hoạt động phong trào từ các tổ công đoàn”; PTTĐ “Công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả”; “Nâng cao chất lượng đàm phán xây dựng thang bảng lương, định mức lao động và các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc” tại công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam; “Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ CĐCS” tại công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm” tại công đoàn Công ty CP thiết bị giáo dục Hồng Đức; “Phong trào Olympic chất lượng” tại công đoàn Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam; “Công nhân, lao động Công ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn tiên phong trong thực hiện tác phong công nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp”… Thông qua các PTTĐ đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam trong ca sản xuất.

Thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; đã có 19.989 lượt NLĐ trực tiếp sản xuất được biểu dương khen thưởng cấp cơ sở, 177 NLĐ giỏi được Công đoàn KKTNS & CKCN biểu dương khen thưởng và 11 NLĐ xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Có 258 sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, trong đó có 4 sáng kiến được công nhận với số tiền làm lợi 641 triệu đồng.

Bên cạnh đó, PTTĐ “Công nhân, viên chức, lao động Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19” đã thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Kết quả, có trên 2.000 sáng kiến tham gia được cập nhật lên trang web của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu tại các CĐCS như: Cây xịt bình sát khuẩn đạp chân (Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam); cây xịt khuẩn tự động (Công ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn); xây dựng các mô hình, các tổ phản ứng nhanh trong doanh nghiệp (Công ty TNHH Sakurai Việt Nam); phát động trong công nhân, lao động sáng tác các câu khẩu hiệu, băng zôn, thơ ca về công tác phòng, chống dịch được thiết kế treo tại xưởng, các sáng kiến của công nhân, lao động trong công tác phòng, chống COVID-19 tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam và Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam.

Đồng chí Ngô Thế Anh, Chủ tịch Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa cho biết: Các PTTĐ do công đoàn KKTNS & CKCN phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và công tác phòng, chống dịch COVID-19, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Để PTTĐ trong đoàn viên, NLĐ thời gian tới được triển khai sâu rộng hơn nữa, công đoàn KKTNS & CKCN sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các PTTĐ yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung, tiêu chí từng PTTĐ yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực; vận động đoàn viên, NLĐ ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho đoàn viên, NLĐ, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Huê