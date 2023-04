Quan tâm phát triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền trên biển

Thanh Hóa có 102 km đường bờ biển. Những năm gần đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành thủy sản đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo động lực cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Cùng với đó đã hình thành một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, việc ứng dụng khoa học - công nghệ được đẩy mạnh, cơ sở dịch vụ nghề cá được đầu tư, phát triển theo hướng hiện đại, việc đẩy mạnh công nghiệp chế biến gắn kết với vùng nguyên liệu đã tạo bước đột phá mới... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn quan tâm phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Vùng biển Thanh Hóa có đặc điểm chịu ảnh hưởng của cả dòng hải lưu nóng và lạnh, tạo nên các bãi cá, tôm có trữ lượng lớn so với các tỉnh phía Bắc. Ở đây đã xác định được hơn 120 loài cá, thuộc 82 giống, 58 họ, trong đó có 53 loài cá nổi, 69 loài cá đáy và các loại thủy, hải sản khác. Ngoài nguồn thủy, hải sản phong phú để đánh bắt và nuôi trồng, các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê còn có ý nghĩa về mặt tài nguyên và môi trường. Trên các đảo này có thể xây dựng các khu bảo vệ, bảo tồn biển nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển, đồng thời là cơ sở phát triển hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, các đảo này có vai trò tiền tiêu trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và đất liền. Nhằm phát triển kinh tế biển nói chung và phát triển thủy sản nói riêng gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền ven biển đã quan tâm đầu tư nhiều công trình cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá, vùng nuôi trồng thủy sản, cơ sở chế biến được quan tâm đầu tư, nâng cấp; cơ chế, chính sách hỗ trợ chủ tàu cá, người nuôi trồng thủy sản và các tổ chức tham gia phát triển thủy sản được ban hành. Các tổ chức như tổ đồng quản lý, tổ đoàn kết trên biển, tổ cộng đồng, HTX nuôi trồng thủy sản được hình thành và phát triển. Các mô hình sản xuất thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu như: Mô hình nuôi thủy sản kết hợp với du lịch, trồng rừng ngập mặn... được nhân rộng nhằm nâng cao đời sống ngư dân, tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Về hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần và nuôi trồng thủy sản, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư mở rộng 8 cảng cá và 4 khu neo đậu tránh, trú bão phục vụ cho 4.860 lượt tàu/năm, 146.000 tấn hàng bốc dỡ qua cảng và 21.000 tàu cá neo đậu; 12 khu nuôi trồng thủy sản mặn, lợ được đầu tư, nâng cấp tạo điều kiện hình thành vùng nuôi tập trung. Các cơ sở đóng, sửa tàu cá, sản xuất nước đá, thu mua, chế biến, sản xuất ngư cụ phục vụ phát triển thủy sản xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt, tại một số công trình cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão trong thiết kế, xây dựng đã chú trọng đến tính lưỡng dụng của công trình, vừa đảm bảo yêu cầu tàu cá ra, vào cảng bốc dỡ hàng hóa, neo đậu, vừa phục vụ mục đích quốc phòng - an ninh khi cần thiết như Cảng cá Lạch Bạng đã thiết kế riêng một khu cầu cảng để phục vụ cho các mục đích quốc phòng - an ninh; Cảng cá Hòn Mê phục vụ quốc phòng và cho phép tàu cá cập cảng khi cần thiết.

Bên cạnh cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, lực lượng ngư dân được xác định là chủ thể trong việc phát triển kinh tế biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hiện toàn tỉnh có 389 tổ đoàn kết trên biển, với sự tham gia của 1.975 tàu cá và gần 14.290 lao động trên các vùng biển, hỗ trợ lắp đặt 320 máy thông tin liên lạc tầm xa (ICOM) có gắn thiết bị vệ tinh cho tàu cá tham gia các tổ đoàn kết; thành lập 15 mô hình tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ. Việc mở rộng ngư trường và thường xuyên hiện diện của các đội tàu thuộc tỉnh Thanh Hóa khai thác trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực Hoàng Sa, Trường Sa đã góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Nhẳm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, ứng phó kịp thời những tình huống xảy ra trên biển, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập và tổ chức hoạt động 6 trung đội dân quân biển gồm ở các huyện: Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Nga Sơn và thị xã Nghi Sơn và 39 tiểu đội cấp xã. Mỗi trung đội có 31 đồng chí, mỗi tiểu đội có 10 đồng chí, với tổng quân số toàn tỉnh 576 đồng chí. Số lượng tàu dân quân biển do ban chỉ huy quân sự các huyện hiệp đồng với các chủ tàu của ngư dân trên 51 tàu... Thời gian qua, lực lượng dân quân biển đã phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và có sự tham gia tích cực của ngư dân trên biển liên quan đã thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh trên biển, nắm và phát hiện hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế; tham gia hoạt động xua đuổi, bắt giữ tàu đánh cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, phòng chống buôn lậu trên biển; phát hiện, ngăn chặn tàu cá khai thác thủy sản vi phạm quy định; tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão trên biển đạt hiệu quả thiết thực.

Để phát triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền ven biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” với quan điểm “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, phấn đấu để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hiếu