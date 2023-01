Xây dựng Vĩnh Lộc trở thành huyện khá của tỉnh

Đón chào năm mới – Xuân Quý Mão 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Lộc vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu địa phương đã đạt được trong năm qua. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi, quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều giải pháp đột phá, mạnh mẽ...

Thành Nhà Hồ. Ảnh: Tô Hà

Đồng lòng, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

Ngay từ đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành chương trình, kế hoạch sát với tình hình địa phương, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Kết quả, có 26/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (KH), trong đó có 12 chỉ tiêu vượt KH.

UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 292/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Ảnh: Tô Hà

Điểm nhấn rõ nét nhất là kinh tế huyện nhà có bước tăng trưởng khá (16,81%), nằm trong nhóm 7 huyện, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của tỉnh; các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 16,81% (KH năm 16,8%), tăng 3,24% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.445 tỷ đồng, vượt 1,9% KH, tăng 25,38% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 702,538 tỷ đồng, vượt 28,41% dự toán tỉnh giao, trong đó thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt 247,216 tỷ đồng, vượt 36,25% dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,9 triệu đồng/năm, tăng 14,03% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định và phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp 3.651 tỷ đồng, tăng 23,77% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 9,6%, vượt 0,1% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 100% kế hoạch huyện giao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Có thêm 1 xã (Vĩnh Hùng) đạt chuẩn NTM nâng cao; 8 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số trên toàn huyện lên 4 xã đạt xã NTM nâng cao, 23 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Có thêm 5 sản phẩm OCOP đánh giá xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm OCOP lên 15 sản phẩm được xếp loại 3 sao trở lên.

Thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Ảnh: Tô Hà

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục giữ vững và phát triển. Hoạt động du lịch đã được phục hồi trở lại, trong năm toàn huyện đón 190.950 lượt khách, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Năng lực quản lý và điều hành của chính quyền được nâng lên, quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Tô Hà

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, dưới sự điều hành quyết liệt của huyện ủy, công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Huyện ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín, đổi mới tác phong làm việc, bảo đảm sâu sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã kết nạp 72/70 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát giữ vững nghiêm kỷ luật của Đảng...

Tranh thủ thời cơ, vận hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy kết quả đã đạt được, bước sang năm 2023, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, huyện Vĩnh Lộc tranh thủ thời cơ, vận hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 15% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,5 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 65.000 tấn trở lên. Diện tích đất được tích tụ để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 47 ha. Giá trị sản phẩm trên một ha đất canh tác đạt 143 triệu đồng trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.700 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước so với dự toán tỉnh giao đạt 15%. Thành lập mới 55 doanh nghiệp. 1 xã đạt xã NTM nâng cao (xã Vĩnh Thịnh). 6 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kết nạp 200 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm đạt từ 90% trở lên...

Tin rằng với tinh thần “Đoàn kết – kỷ cương – sáng tạo – phát triển”, năm 2023 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Lộc tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh, xứng đáng là vùng đất lịch sử, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng; là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”.

Lữ Minh Thư

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc