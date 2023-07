Xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn - nhìn từ một doanh nghiệp

Hiện nay, nhu cầu sử dụng thực phẩm, nông sản sạch, dinh dưỡng tốt, thân thiện với sức khỏe con người và môi trường ngày càng tăng. Nắm bắt nhu cầu đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại (DVTM) nông nghiệp công nghệ cao (CNC) Thiên Trường 36, địa chỉ xã Đông Tiến (Đông Sơn) đã tập trung sản xuất, cung ứng ra thị trường mỗi năm hàng trăm tấn nông sản sạch, an toàn phục vụ người tiêu dùng trong tỉnh và trong nước.

Chăm sóc dưa tại Công ty TNHH MTV DVTM nông nghiệp CNC Thiên Trường 36.

Ông Nguyễn Xuân Thiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV DVTM nông nghiệp CNC Thiên Trường 36 cho biết: Để sản xuất ra nông sản sạch, an toàn, ngoài liên kết với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm Hải Dương trong việc chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc dưa Kim Hoàng hậu, dưa chuột baby, công ty đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng 2 khu nhà màng, nhà lưới với diện tích gần 4 ha, trồng các loại rau, củ, quả và các loại rau ăn lá... Toàn bộ diện tích này, được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel và nguồn phân sử dụng là phân bón hữu cơ được công ty làm từ chất thải của gia súc kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như rơm, rạ... được ủ hoai mục. Theo ông Thiên, phát triển nông nghiệp CNC, vốn đầu tư lớn nhưng quy trình sản xuất không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón hóa học, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản.

Chị Thủy Tiên, cán bộ công ty, cho biết: Trong suốt quy trình sản xuất, mỗi luống cây trồng đều được gắn bảng thông tin về quá trình sinh trưởng, như ngày xuống giống, ngày bón phân, ngày dự kiến thu hoạch... để theo dõi. Sản xuất cây trồng theo phương pháp hữu cơ rất khó bởi quy trình này cần kỳ công hơn so với các hình thức sản xuất thông thường. Đồng thời, phải tuân thủ nghiêm ngặt “6 không” (không bón phân hóa học, không thuốc trừ sâu hóa học, không thuốc kích thích sinh trưởng, không thuốc diệt cỏ, không giống biến đổi gen, không chất bảo quản). Với quy trình đó, rau hữu cơ không chỉ an toàn cho cả người sử dụng và người sản xuất, mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Vì vậy các sản phẩm của công ty luôn được đảm bảo chất lượng, an toàn, được người tiêu dùng đón nhận. Hiện 2 sản phẩm của công ty là dưa vàng Kim Hoàng hậu (sản lượng khoảng 150 tấn/năm) và dưa chuột baby (sản lượng khoảng 40 - 45 tấn/năm) đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Các sản phẩm còn lại như cà chua (40 tấn/năm) và các loại rau ăn lá họ cải (20 tấn/năm) được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Các sản phẩm này được nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương... ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài, như: Công ty Giáo dục Thiên Cảnh, Công ty Rau quả Việt (Hà Nội), Ecofarm Hải Phòng... với 50% sản lượng. Số còn lại được tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh thông qua kênh đặt hàng, chợ đầu mối và 3 cửa hàng giới thiệu, cung ứng rau, củ, quả an toàn của công ty đóng trên địa bàn huyện Đông Sơn.

Việc xây dựng chuỗi liên kết từ khâu chuyển giao kỹ thuật đến quy trình trồng, chăm sóc nông sản sạch, an toàn và đầu ra sản phẩm được các doanh nghiệp ký hợp đồng trực tiếp, không qua trung gian đã làm tăng 30% giá trị sản phẩm. Qua đó, đem lại lợi nhuận trên 3 tỷ đồng/năm. Hiện công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng và 30 lao động thời vụ, với ngày công 250 nghìn đồng/ngày.

Từ mô hình sản xuất nông sản theo chuỗi của Công ty TNHH MTV DVTM nông nghiệp CNC Thiên Trường 36 cho thấy việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sử dụng hóa chất sang nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu nhằm tạo ra nông sản an toàn, có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại lợi ích đối với sức khỏe con người, góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền kinh tế...

Bài và ảnh: Minh Lý