VNPT Thanh Hóa trao giải cho 3 khách hàng trúng giải đặc biệt chương trình khuyến mại “ Tết nhận Vàng cho năm mới Sang ”

Ông Hoàng Viết Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Hoàng Viết Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa cho biết: "VNPT luôn nỗ lực và cố gắng đem lại những dịch vụ tiện ích nhất và những chương trình ưu đãi nhất dành cho khách hàng. Là đại diện nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn cảm thấy vui mừng và mong được đến ngày trao quà cho khách hàng may mắn để được chứng kiến và chung vui với khách hàng. Chúng tôi mong sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để được tổ chức các buổi lễ trao thưởng cho khách hàng của VNPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như hôm nay”. Niềm vui của gia đình khách hàng Lê Ngọc Hải (thôn Hoà Văn, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương) bên giải thưởng vừa nhận được. Khách hàng Lê Ngọc Hải chia sẻ: “Tôi đã lựa chọn và sử dụng Dịch vụ băng rộng và truyền hình MyTV cũng như các dịch vụ của VNPT trong nhiều năm qua và luôn hài lòng với những gì nhà mạng đem lại. Là người may mắn trúng thưởng chương trình “Tết nhận Vàng cho năm mới Sang” tôi rất vui và hạnh phúc. Mong thời gian tới, VNPT sẽ triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi để nhiều người có cơ hội nhận được may mắn như tôi".