Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy và trang trại đạt chứng nhận trung hòa Carbon

Ngày 26-5, tại Nghệ An, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050” (Vinamilk hướng đến Net Zero 2050). Đặc biệt tại sự kiện, Vinamilk cũng được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy và trang trại đạt trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060. Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình tiên phong của Vinamilk về phát triển bền vững

Các đại biểu cùng với Vinamilk thực hiện nghi thức công bố lộ trình hướng tới Net Zero 2050 tại sự kiện.

Việc công bố lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050” đã cho thấy sự tiên phong của Vinamilk hướng tới việc thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (Net Zero 2050) theo tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Anh Quốc năm 2021.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch HĐQT Vinamilk chia sẻ về cam kết của Vinamilk đối với mục tiêu Net Zero.

Là doanh nghiệp ngành sữa hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống nhà máy, trang trại quy mô công nghệ cao và hàng triệu sản phẩm được cung cấp mỗi ngày, Vinamilk đã xây dựng chương trình hành động tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp bền vững – Sản xuất xanh – Logistics thân thiện môi trường – Tiêu dùng bền vững.

Trong đó, lộ trình được Vinamilk công bố tại sự kiện là: cắt giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2027, cắt giảm và trung hòa 55% lượng phát thải vào năm 2035 và tiến đến mục tiêu Phát thải ròng bằng 0 - Net Zero vào năm 2050

Đại diện các tổ chức quốc tế trao chứng nhận trung hòa carbon cho lãnh đạo nhà máy sữa và trang trại của Vinamilk tại Nghệ An.

Đặc biệt, sau quá trình hoàn thành việc kiểm kê khí nhà kính tại các đơn vị năm 2022, Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An và Trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An đã trở thành đơn vị đầu tiên đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS2060:2014. Theo đó, Vinamilk cũng được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có cả nhà máy và trang trại đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn này(*).

Ông Matthew Albon Crouch - Tùy viên Nông nghiệp (Vietnam, Indonesia, Singapore), Đại sứ quán Anh, đại diện Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) trao chứng nhận trung hòa carbon cho lãnh đạo nhà máy sữa Vinamilk tại Nghệ An.

Theo báo cáo được công bố và xác nhận, tổng lượng phát thải khí nhà kính của 2 đơn vị này đã được trung hòa là 17,560 tấn CO2 (tương đương với khoảng 1,7 triệu cây xanh). Điều này là kết quả của “hành động kép”, nỗ lực cắt giảm phát thải trong sản xuất, chăn nuôi của Vinamilk, đồng thời duy trì quỹ cây xanh của công ty để hấp thụ khí nhà kính trong nhiều năm qua.

Ông Matthew Albon Crouch, Tùy viên Nông nghiệp (Vietnam, Indonesia, Singapore), Đại sứ quán Anh đánh giá cao về sự tiên phong của Vinamilk trong nỗ lực cắt giảm phát thải.

Chia sẻ về Tiêu chuẩn PAS 2060 về trung hòa Carbon, Bà Nguyễn Đình Minh Tâm đại diện của tổ chức BSI (Viện tiêu chuẩn Anh Quốc) – đơn vị cấp chứng nhận cho nhà máy sữa Nghệ An đã đánh giá cao định hướng bài bản của Vinamilk khi là một trong số ít các đơn vị đã bắt đầu từ việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính chính xác, kĩ lượng từ sớm, từ đó xây dựng các lộ trình giảm phát thải. Bà Minh Tâm tin rằng với sự cam kết mạnh mẽ của Vinamilk với mục tiêu Net Zero 2050, sẽ sớm có thêm nhiều đơn vị của Vinamilk đạt được mục tiêu trung hòa carbon trong tương lai gần.

Còn theo đại diện của Bureau Veritas (Anh Quốc), đơn vị cấp chứng nhận cho trang trại của Vinamilk tại Nghệ An nhận định thì việc cắt giảm phát thải, khí nhà kính và tiến tới Net Zero trong ngành sữa là rất thách thức, đặc biệt với các trang trại bò sữa có quy mô lớn. Mục tiêu này đòi hỏi việc đầu tư cho các giải pháp công nghệ, chuyển đổi năng lượng xanh, vận dụng kinh tế tuần hoàn… một cách toàn diện. Có thể nói, các kết quả của Vinamilk đạt được là rất đáng ghi nhận và có giá trị khích lệ rất lớn cho tiến trình Net Zero của ngành sữa nói chung – ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng giám đốc Bureau Veritas đánh giá.

Đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An trao tặng sữa cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

Tại Việt Nam, Vinamilk là doanh nghiệp đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững hơn của ngành sữa, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hướng tới Net Zero 2050. Từ năm 2012, Vinamilk đã công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế, để ghi nhận đánh giá một cách chính xác về các thực hành tiên tiến của mình. Đến nay, trong giai đoạn chiến lược 2022-2026, phát triển bền vững đã trở thành 1 trong 4 mũi nhọn chiến lược của Vinamilk.

Các nhân viên nhà máy và trang trại cùng tham gia tiết mục biểu diễn bài hat Heal the world với các em thiếu nhi, thể hiện sự đồng lòng cho mục tiêu Net Zero vì một trái đất tươi đẹp, bền vững hơn.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk chia sẻ “Nhìn lại hành trình đã đi của mình theo định hướng phát triển bền vững, Vinamilk nhận thấy đây là hướng đi đúng đắn và đã đưa ra các quyết định từ rất sớm. Sự kiện ngày hôm nay, ngoài việc thể hiện sự cam kết của công ty đối với cộng đồng và người dân Việt Nam, Vinamilk còn hy vọng sẽ góp phần truyền tải mạnh mẽ những thông điệp tích cực đến với cộng đồng doanh nghiệp, chung tay cùng chính phủ trên hành trình sứ mệnh Net Zero – một hành trình cho 1 tương lai xanh, bền vững hơn cho chính chúng ta và thế hệ mai sau”.

Một số hoạt động bên lề sự kiện: góp cây xanh, tìm hiểu thông tin, tham quan hồ cá Koi sử dụng nước thải đã qua xử lý của nhà máy.

Quản lý phát thải khí nhà kính, góp phần giảm dấu chân carbon là một trong các khía cạnh phát triển bền vững trọng tâm được Vinamilk tích cực triển khai. Đơn cử như hiện nay, 13 trang trại, 10 nhà máy của Vinamilk đã được lắp đặt hoàn thiện năng lượng mặt trời, song song đẩy mạnh các năng lượng xanh như Biomass (tại nhà máy), Biogas (tại trang trại). Vinamilk cũng đầu tư mạnh để xây dựng mô hình trang trại bò sữa như Green Farm định hướng theo nông nghiệp bền vững. Các nhà máy đều được chuyển đổi mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ cao, vận dụng kinh tế tuần hoàn từ rất sơm để giảm phát thải.

Hội nhập để học hỏi, Vinamilk cũng là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam đã tham gia vào Sáng kiến toàn cầu của ngành sữa về Net Zero - Pathways to Dairy Net Zero, được sáng lập bởi Liên đoàn sữa thế giới (IDF), Khung phát triển bền vững ngành sữa (DSF), Global Dairy Platform…

Để chuẩn bị cho tương lai, từ năm 2012, Vinamilk đã triển khai Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, hoàn thành trồng 1.121.000 cây vào cuối năm 2020. Năm 2023, tiếp tục phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai hoạt động trồng cây để trung hòa carbon hướng đến Net Zezo trong vòng 5 năm 2023-2027 và nhiều dự án trồng cây khác để hình thành các cánh rừng Vinamilk trong quỹ cây xanh giúp hấp thụ hát thải carbon.

(*) Theo xác nhận của công ty nghiên cứu thị trường Intage.

