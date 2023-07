Trồng cây đu đủ lấy hoa tại các huyện miền núi Thanh Hóa

Những năm gần đây, hoa đu đủ được coi là bài thuốc quý trong điều trị các bệnh hiểm nghèo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người sử dụng hoa đu đủ thường xuyên làm thay đổi đáng kể về mức insulin ở bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra, tác dụng của hoa đu đủ còn có thể ổn định huyết áp cao, ngăn ngừa các bệnh tim và nhiều bệnh tật khác…

Nhận thấy nhu cầu thị trường, đồng thời qua nghiên cứu và trồng thử nghiệm tại các xã, thị trấn của huyện Lang Chánh cho kết quả khả quan, cây đu đủ lấy hoa rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, đất đai tại các huyện miền núi, chính vì thế Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn và hữu cơ Lang Chánh đã mạnh dạn mở rộng quy mô diện tích để bà con nhân dân các huyện miền núi trồng với tổng diện tích trên 40 ha.

Với những thông tin tìm hiểu được từ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn và hữu cơ Lang Chánh, chị Lò Thị Tấm, thôn Kịnh, xã Văn Nho, huyện Bá thước quyết định trồng 4ha cây đu đủ lấy hoa, sau thời gian trồng gần 3 tháng, cây đu đủ đang phát triển tốt, đã cho thu bói lứa hoa đầu tiên, mỗi đợt thu hoạch cách nhau khoảng 1 tháng. Từ năm thứ 2 trở đi, khoảng 30 - 40 ngày cây sẽ cho thu hoạch hoa một đợt với năng suất khoảng 0,5 kg/cây. Từ năm thứ 3 trở đi, cây nào nhiều nhánh sẽ cho thu 1 - 2 kg hoa/ đợt.

Vườn đu đủ lấy hoa của chị Lò Thị Tấm, thôn Kịnh, xã Văn Nho, huyện Bá Thước.

Tại huyện Ngọc Lặc, nhận thấy lợi ích từ việc trồng cây đu đủ lấy hoa kèm chính sách từ cung ứng cây giống, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phân bón, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân của Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn và hữu cơ Lang Chánh, ông Lê Văn Tuấn, thôn Cao Sơn, xã Vân Am đã mạnh dạn đăng ký trồng gần 2ha. Qua quá trình trồng, chăm sóc, ông nhận thấy cây đu đủ rất phù hợp và phát triển tốt trên đồi đất của gia đình.

Ông Lê Văn Tuấn, thôn Cao Sơn, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc đang cuốc đất vun gốc cây đu đủ lấy hoa.

Ngoài trồng cây đu đủ lấy hoa tại các xã, thị trấn trong huyện, Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn và hữu cơ Lang Chánh đã triển khai mở rộng quy mô tới các huyện Ngọc Lặc, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và được đông đảo bà con nhân dân đăng ký tham gia trồng, với mong muốn phát huy giá trị từ chính đất đai của gia đình, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để có cơ hội thoát nghèo.

Hàng tuần, Hợp tác xã đều đặn xuống thăm vườn, kiểm tra quá sinh sinh trưởng, phát triển khi thu hái sẽ đạt năng suất, chất lượng cao nhất; cùng với đó là để người dân khi tham gia trồng sẽ nắm bắt được kỹ thuật trồng, chăm sóc, tự nhân rộng và truyền đạt cho các hộ khác cùng làm theo.

Chị Lương Thị Niệm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn và hữu cơ Lang Chánh cho biết: Từ khi đem cây đu đủ lấy hoa trồng thành vườn tại các huyện miền núi, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đa số bà con nhận định so với các cây trồng khác, cây đu đủ lấy hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, trong thời gian tới Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn và hữu cơ Lang Chánh sẽ đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc để sấy và chế biến hoa đu đủ, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, bảo đảm chất lượng, tham gia sản phẩm OCOP.

Với nguồn tài nguyên sẵn có là đất đai của bà con nhân dân đang không biết trồng cây gì mới đem lại hiệu quả kinh tế tăng thu nhập, Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn và hữu cơ Lang Chánh đã mạnh dạn đưa cây đu đủ lấy hoa vào trồng, với những chính sách ưu đãi từ khâu giống đến chăm sóc, thu hái, bao tiêu đầu ra nên bà con yên tâm sản xuất.

Lương Ngọc Thỏa