Triệu Sơn: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

Trong số 44 dự án huyện Triệu Sơn đang triển khai, thực hiện trong năm 2023, có 34 dự án chuyển tiếp, còn lại là dự án vừa được khởi công vào đầu năm. Để đảm bảo các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ, kế hoạch đặt ra, ngoài nỗ lực sớm có mặt bằng sạch, huyện Triệu Sơn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công.

Mặt bằng khu tái định cư xã Đồng Thắng được đơn vị thi công thực hiện khối lượng đạt 80%.

Dự án xây dựng nhà lớp học và nhà hiệu bộ Trường THCS Triệu Thị Trinh, thị trấn Triệu Sơn quy mô 3 tầng, 18 phòng học được khởi công đầu tháng 8-2022, đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng để công trình sớm đưa vào sử dụng đúng vào ngày 30-5 tới. Ông Lê Văn Tùng, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thanh Thảo - đơn vị thi công công trình này cho biết: Thi công công trình theo hình thức hợp đồng trọn gói nên ngoài khó khăn chung do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, thì việc thi công xây dựng trường học thường trong không gian rất chật hẹp. Tuy nhiên, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của huyện. Hiện tại, công trình đã cơ bản hoàn thành với khối lượng công việc đạt 98%, chỉ còn 2 hạng mục: xây dựng bể nước và lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, đơn vị đang chờ cơ quan chức năng phê duyệt. Khi nhận được phê duyệt, đơn vị sẽ tập trung bắt tay vào thực hiện.

Đến thời điểm này, việc xây dựng mặt bằng hạ tầng khu tái định cư (TĐC) xã Đồng Thắng đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Trịnh Đức Thận, Giám đốc Công ty CP Xây dựng G9 Windows cho biết: Ngay sau khi dự án được khởi công (ngày 25-2-2023) và có mặt bằng sạch, đơn vị đã tập trung máy móc, phương tiện, con người đẩy nhanh tiến độ. Đến ngày 22-4, nhiều hạng mục đã hoàn thành như hệ thống rãnh thoát nước, bó vỉa hè, nền đường... với khối lượng công việc đã thực hiện được khoảng 80%. Đơn vị đang tập trung hoàn thành lát vỉa hè, vệ sinh mặt đường sạch sẽ để rải thảm nhựa, dự kiến đến 30-6-2023 sẽ hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư - sớm hơn 2 tháng so với tinh thần chỉ đạo của huyện.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn, cho biết: Ngoài phối hợp với chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động để người dân có đất bị ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, ban quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Đến ngày 25-4, đã có 3 dự án chuyển tiếp hoàn thành, đang chờ quyết định phê duyệt quyết toán đó là Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trường Mầm non Sơn Ca (thị trấn Triệu Sơn) và hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 47 (đoạn đi qua địa bàn huyện). 41 dự án còn lại, hiện đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện nên nhìn chung, đảm bảo về tiến độ. Đặc biệt, có nhiều dự án, khả năng hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định như: Dự án xây dựng nhà lớp học và nhà hiệu bộ Trường THCS Triệu Thị Trinh, Dự án xây dựng mặt bằng khu TĐC xã Đồng Thắng. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay của các đơn vị thi công, nhất là những đơn vị ký hợp đồng trọn gói đó là giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, đội giá thành công trình lên rất nhiều so với hợp đồng đã ký nên gây khó khăn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tiến độ.

Bài và ảnh: Minh Lý