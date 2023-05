Triển khai công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức “Hội nghị Triển khai công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2023”. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng, ban chuyên môn UBND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, Chủ tịch UBND 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và Điện lực Thạch Thành.

Toàn cảnh “Hội nghị Triển khai công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2023”.

Tại hội nghị, Điện lực Thạch Thành đã báo cáo kết quả giải phóng hành lang an toàn lưới điện năm 2022. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giải phóng được 4.803 cây, xử lý 7 điểm có khoảng cách pha - đất chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, 3 điểm có công trình xây dựng vi phạm hành lang lưới điện, xử lý 64 cột điện hạ thế nằm trong lòng đường có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ông Phan Đức Thanh, Giám đốc Điện lực Thạch Thành báo cáo và trả lời kiến nghị của địa phương tại hội nghị.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn gặp một số khó khăn, như: người dân vẫn trồng cây lấy gỗ, cây phát triển nhanh, khai thác cây gần hành lang lưới điện mà không thông báo với Điện lực Thạch Thành để được hướng dẫn; vẫn còn tình trạng người dân thả diều, câu cá ở gần hành lang lưới điện dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng và lưới điện; việc phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn và Điện lực Thạch Thành trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ các quy định của Pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện chưa được đồng bộ, đạt hiệu quả chưa cao…

Đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đưa ra các đề xuất, kiến nghị để cùng ngành điện đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp trong năm 2023.

Tham dự hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các xã, thị trấn đã nêu những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn quản lý. Đồng thời đề xuất ngành điện tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chuyên môn để cùng địa phương xử lý các điểm vi phạm còn tồn tại, hạn chế phát sinh vi phạm mới và nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề này.

Trước những khó khăn nêu trên, tại hội nghị, Điện lực Thạch Thành và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đưa ra các kiến nghị và giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hành lang an toàn công trình điện, góp phần giảm sự cố, an toàn cho người dân và cung cấp điện ổn định, tin cậy trong thời gian tới.

Tính đến ngày 25-5-2023, Điện lực Thạch Thành chưa để xảy ra sự cố lưới điện, giảm 8 vụ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang so với cùng kỳ năm 2022; đã giải phóng được 2.657/6.454 cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện. Tình trạng gián đoạn cung cấp điện đột xuất do sự cố lưới điện cũng cải thiện đáng kể, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, đem lại sự hài lòng của khách hàng đối với ngành điện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành Nguyễn Văn Mạnh kết luận chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mạnh đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của các ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và Điện lực Thạch Thành trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện thời gian qua; thống nhất với những giải pháp và đề xuất, kiến nghị của Điện lực Thạch Thành trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hành lang an toàn công trình điện.

Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn UBND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với Điện lực Thạch Thành để giải quyết triệt để, dứt điểm các tồn tại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện tăng cường phối hợp với Điện lực Thạch Thành để phát các bản tin về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn trong sử dụng điện, các biện pháp phòng tránh tai nạn điện đến đông đảo người dân.

Thế Vỹ