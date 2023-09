TP Thanh Hóa tạm ngừng cấp điện một số khu vực trong các ngày 9 và 11-9

Theo thông tin từ Điện lực TP Thanh Hóa – Công ty Điện lực Thanh Hóa, từ 0h đến 21h ngày 9-9 và từ 6h đến 19h ngày 11-9, tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Thanh Hóa sẽ thực hiện cắt điện để phục vụ việc thí nghiệm và sửa chữa lớn trạm 110kV Núi 1 (E9.1).

Thời gian ngừng cấp điện từ 00h đến 21h ngày 9-9-2023

Địa điểm ngừng cấp điện: Toàn bộ phường Hàm Rồng, phường Đông Cương, mặt bằng TĐC Đông Thọ, mặt bằng Đông Á, mặt bằng Hoàng Long, mặt bằng TĐC Nam Ngạn, mặt bằng 08, 6275; khu Bắc Cầu Sâng, đường Đông Tác, đường Thành Thái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Đắc Duy, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Xuân Viện, Tôn Quang Phiệt, khu Phú Thứ, Đàm Xã Tắc, khu đô thị An Hoạch, khu đô thị Núi Long, đường Nguyễn Trãi từ đường sắt đến đèn đỏ Phú Sơn, Phú Liên, Phú Vinh, Phú Quý, Phú Lập, khu làng Nam Ngạn, Âu Thuyền, đường Trần Hưng Đạo từ cầu vượt đến cầu Hàm Rồng, khu Tiền Phong, Bệnh viện Hợp Lực, Bệnh viện Giao thông vận tải, phòng Cảnh sát Giao thông, phòng Cảnh sát Cơ động, Kiểm Lâm vùng II, các khách hàng KCN Tây Bắc Ga: Công ty TNHH BYEOKJINVINA (TBA Công trình XD), Công ty PAIKUAN, Công ty TNHH SAE MY, Công ty NEWHOPF, Công ty TNHH YOUNG HAN, Công ty CP Dược Phẩm Thanh Hoa, Công ty Nam Phương, Hồng Nhung, Lê Cương, Minh Hưng, Giầy Toàn Thịnh, Trường Xuân, Vĩ Thành, Lam Sơn, Đại Việt, Thăng Long, Công ty TNHH LNA, Công ty CP Hợp Lực, Huy Hoàng, Thiện Xuân, BCH Quân sự, Việt Hưng, Đông Thành, Đông Lĩnh, Chương Phượng, Công ty Môi trường Trường Thi, Công ty Bia Thanh Hóa, Đức Minh, Trí Thành, Đức Thành, Phú Đạt, Công ty Xây Dựng, Phương Anh, Minh Tiến, Thành Đức, Thanh Sơn, Tư Thành, Vạn Xuân, In Đông Á, Nồi Hơi, Công ty TM Kính Việt Nhật, Quang Cường, Thạnh An, Long Anh, Thành Minh, Công ty CP Nông Sản Thực Phẩm, An Thành Phong, Hồng Phát, Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng, Tiến Đạt, Cường Hiếu, Thiên Phúc, Công ty CP Sữa Thanh Hóa, Công ty CP Thiết bị vật tư y tế, Công ty TNHH Trang Phong, Sơn Anh, Tôn Long Phú, May 20, Nhân Hòa Phúc Vinh, Hà Hoa.

Thời gian ngừng cấp điện từ 06h đến 19h ngày 11-9-2023

Địa điểm ngừng cấp điện: Khu chung cư Phú Sơn, Tân Thọ, Phú Vinh, Phú Trung, Phú Thượng, Phú Thành, đường Nguyễn Trãi từ đèn đỏ Đại lộ Lê Lợi đến ngã tư trường lái, Đại lộ Lê Lợi từ cầu vượt đến cầu Cao, các khách hàng KCN Tây Bắc Ga: BQL KCN Tây Bắc Ga, Công ty Hồng Trường, Công ty Thịnh An, May Kim Anh, Trọng Tín, Ngọc Trang, Minh Quang, Doanh nghiệp Quý Lương, Công ty SVT, Tuấn Thành, Luận Chung, Trường tư thục Phúc Khiêm, Việt Phương, Nguyễn Hữu Đậu, Công ty TNHH SOUTH ASIA, Công ty TNHH GARMTS, Công ty TNHH LIMITED, Công ty TNHH SOUTH ASIA, Công ty TNHH VIỆT NAM-ASEAN, Công ty Lam Sơn, Công ty TNHH Hòa Vũ, Công ty SX Điện Miền Bắc, Công ty CP Cơ khí XD 306, Công ty TNHH N-GROUP, Dũng Yến, Công ty TNHH Việt Nam ASEAN, Công ty TNHH Cửa Đông Á, Phi Hùng, Công ty XD Thủy lợi 212, Vĩnh Quang, Nhựa Lam Sơn, Ô tô Minh Long, Công ty CP Đầu tư XD và TM Phùng Hưng, Công ty Thiết bị giáo dục Thanh Huệ, HATUBA, INOX Khánh Hòa, Công ty XD Điện Công Nghiệp Số 1, Năng lượng Xanh, Phúc Thành.

Để biết thêm thông tin hoặc có các vấn đề cần trao đổi, khách hàng liên hệ trực tiếp với Điện lực TP Thanh Hóa thông qua số điện thoại 02372210211 để được giải đáp.

Nguyễn Lương