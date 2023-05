TP Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm “bản lề”

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; là năm đầu tiên triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh quyết nghị. Với “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, TP Thanh Hóa đã tập trung tháo gỡ những khó khăn để triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Người dân mua sắm tại Siêu thị BigC Thanh Hóa.

Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Thành ủy TP Thanh Hóa đã sớm ban hành các nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, HĐND TP Thanh Hóa cũng đã có nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 vấn đề lớn, đó là: Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Phối hợp với huyện Đông Sơn và các sở, ban, ngành cấp tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc triển khai các dự án đầu tư công, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức triển khai các dự án đã được HĐND thành phố quyết nghị chủ trương đầu tư. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đại hội đảng bộ các phường, xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn tại, kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức chậm trễ trong thực thi công vụ. Ngay sau đó, UBND TP Thanh Hóa đã xây dựng, ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, với mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,2% trở lên. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành 36 chỉ tiêu được UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố giao. Trong đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức 50% các chỉ tiêu được giao và UBND thành phố được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với chủ đề của năm 2023 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”, UBND thành phố đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; tăng cường quản lý, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chú trọng xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị thông minh; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo; củng cố quốc phòng - an ninh.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, quý I-2023, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố đã đạt được kết quả tích cực. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất đạt 33.240 tỷ đồng, bằng 18,3% kế hoạch; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,2%. Trong đó, ngành thương mại, dịch vụ tăng 10,6%, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 14,5%, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2%. Bên cạnh đó, TP Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan chức năng lập, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Cùng với việc bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sâu sát, toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đang tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết căn cơ, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề nổi cộm, “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu đến cuối tháng 6-2023 các chỉ tiêu như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất, thu ngân sách, thành lập doanh nghiệp mới, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh và thành phố, kết nạp đảng viên mới đạt trên 50% kế hoạch năm 2023. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được HĐND thành phố quyết nghị, nhất là đối với các dự án đang thi công dở dang, kéo dài nhiều năm, các công trình, dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành bàn giao trong năm nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang hai bên bờ kênh Bắc dọc Đại lộ Đông - Tây; lập dự án nâng cấp, mở rộng Đại lộ Đông - Tây, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đi liền với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Thanh Hóa chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, gắn với khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động sang mô hình doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối tháng 6-2023, toàn thành phố thành lập mới trên 600 doanh nghiệp; thường xuyên giao ban đánh giá tiến độ triển khai các dự án, nhất là dự án trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, dự án đã kéo dài nhiều năm như: Dự án khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn; khu xen cư số 03, 04 phố Lễ Môn, phường Đông Hải; Công viên nước Đông Hương; Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm Văn hóa tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố...

Với kế hoạch cụ thể cho từng thời điểm, rõ người, rõ việc và những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn cùng quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, TP Thanh Hóa đang từng bước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 - năm “bản lề” của nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài và ảnh: Trần Thanh