Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa

Vừa qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện cùng Đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có chương trình làm việc tại Công ty Điện lực Thanh Hóa để nắm bắt kịp thời những khó khăn, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa ông Hoàng Thanh Sơn đã trình bày báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, năm 2023, cùng với thực hiện “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của Tổng công ty, UBND các cấp, 6 tháng đầu năm 2023 tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đoàn kết, chung tay nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Qua đó, đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo đoàn công tác Tổng công ty kết quả hoạt động SXKD của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2023.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hoá quản lý hơn 800km đường dây và 23 trạm biến áp (TBA) 110kV trên địa bàn toàn tỉnh với tổng công suất 1740MVA (thuộc các tỉnh có khối lượng quản lý cao nhất cả nước). Đường dây trung áp gồm 221 đường dây trung thế với tổng chiều dài 6.627,829 km, cáp ngầm là: 317,8km. Có 29 trạm trung gian 35/22,10,6 kV, với 48 máy biến áp có tổng công suất đặt bằng 230,5 MVA. Tổng số trạm biến áp phụ tải là 8.933 trạm, dung lượng 2.998 MVA; lưới điện hạ áp có tổng chiều dài 11.797,22 km. Hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường xuyên được nâng cấp nên Công ty đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đã thường xuyên quan tâm đến công tác đầu tư, cải tạo hệ thống điện, đặc biệt tập trung phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc (BA1), các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh hoàn thành tiến độ các dự án 110kV trọng điểm để đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trước khi vào hè cũng như cho kế hoạch của cả năm.

Trong 6 tháng, tổn thất điện năng của Công ty theo chu kỳ thương phẩm giảm 0,31% so với cùng kỳ; không để xảy ra vụ sự cố TBA 110kV, sự cố thoáng qua đường dây thấp hơn 3 vụ so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, sự cố kéo dài đường dây giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 1 vụ so với kế hoạch năm 2023. Số vụ sự cố trung hạ áp trên lưới Công ty luỹ kế hết tháng 6 năm 2023 giảm 72 vụ (-26,87%) so với cùng kỳ.

Hưởng ứng An toàn vệ sinh lao động năm 2023, sau Hội nghị bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp của tỉnh, Công ty đã phát động ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai chương trình an toàn điện về với trường học...

Về công tác thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM, tính đến hết tháng 6-2023, Công ty đã thực hiện ở cấp độ 2 cho 7/8 TBA 110kV theo kế hoạch, sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM cấp độ 1 với tất cả 20/20 trạm biến áp 110kV (chiếm 100%), phần đường dây 110kV thực hiện CBM 3 cấp độ cho 15/25 đường dây (chiếm 60%). Lưới điện trung áp thực hiện 1.159/1.752 máy biến áp phụ tải đạt 66,15%, 27/29 trạm biến áp trung gian đạt 93,01%, 30/47 Recloser đạt 63,83% so với kế hoạch giao năm 2023. Công tác sửa chữa Hotline, luỹ kế 6 tháng thực hiện 313/504 phiên đạt 62,10%, vệ sinh sứ cách điện Hotline được 622/900 phiên đạt 69,11% kế hoạch giao năm 2023; các chỉ số SAIDI, SAIFI đều đạt.

Kinh doanh bán điện cho 833.506 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, 6 tháng sản lượng điện lũy kế thực hiện 3.362,81 triệu kWh tăng trưởng 1,16% so với cùng kỳ năm 2022; giá bán điện bình quân 1.757,53 đồng/kWh; thu nộp tiền điện được 6.430,57 tỷ đồng, tỷ lệ thu đạt 99,9% cao hơn kế hoạch Tổng công ty giao 0,1%.

Lũy kế 6 tháng, Công ty thay định kỳ công tơ được 80.040/45.204 công tơ 1 pha, đạt 177,06% kế hoạch năm 2023 và 6.759/4.429 công tơ ba pha, đạt 152,61% kế hoạch Công ty giao 6 tháng đầu năm 2023.

Đến 30-6-2023, toàn Công ty không còn công tơ quá hạn kiểm định định kỳ trên lưới. Cùng với Công ty đã cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, EVN, EVNNPC về việc thay đổi giá bán điện và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng công ty, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Điện lực thực hiện đúng quy định; chỉ đạo các Điện lực hoàn thành việc chốt chỉ số đổi giá đối với 67.605 công tơ của khách hàng ngoài sinh hoạt.

Các đơn vị trực thuộc đều đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chương trình điều chỉnh phụ tải...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769; báo cáo UBND tỉnh, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn khách hàng đăng ký, trải nghiệm dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở cơ quan, đơn vị; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân triệt để thực hiện tiết kiệm điện trước diễn biến thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài. Đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị thông qua các hình ảnh, video, chữ chạy trên các màn hình, website, facebook, zalo..., hệ thống thông tin của địa phương để tuyên truyền, cổ động cho chiến dịch và các hoạt động tiết kiệm điện trên toàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty tiếp tục thực hiện đã ký hợp đồng hợp tác với 7 ngân hàng và 9 tổ chức trung gian để cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 94,89% và doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 98,76%.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các mặt về lĩnh vực tài chính, tổ chức, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp… công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo việc làm, chăm lo đến quyền và lợi ích, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, người lao động…

Để làm rõ hơn những thành tựu cũng như khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ Công ty đến các Điện lực trực thuộc, trên từng lĩnh vực, chỉ tiêu được giao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty cũng đưa ra những nhận xét, đánh giá đối với các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đồng thời chỉ ra một số giải pháp có tính căn cơ và cần thiết để đơn vị sớm áp dụng, triển khai tổ chức thực hiện để đảm bảo mục tiêu về đích thắng lợi trong năm 2023.

Nhận xét về những nhiệm vụ mà Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện, lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, từ người đứng đầu Công ty đến người lao động đã và đang có những quyết tâm đổi mới cao để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của cả năm, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, với một đơn vị lớn như Công ty Điện lực Thanh Hóa rất cần tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, sự đồng lòng, đồng sức trong thực hiện những nội dung đổi mới mà lãnh đạo Công ty đã đề ra.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Kết luận tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được từ sự chung tay, đoàn kết, nỗ lực của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn mùa hè năm 2023, đơn vị vẫn đáp ứng đủ nguồn điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa đang tăng trưởng mạnh với 5 vùng trọng điểm, nhiều nhà đầu tư với kế hoạch đầu tư mang tính chất phát triển lâu dài, bền vững gắn với nhiều ngành nghề quan trọng. Tỉnh đã ghi nhận và tin tưởng sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh có sự đóng góp rất lớn của ngành Điện nói chung và với Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng. Đây chính là cơ hội và cũng là thách thức lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên địa bàn. Hơn lúc nào hết, Công ty Điện lực Thanh Hóa phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự tương xứng với bề dày truyền thống gần 60 năm và vị thế của đơn vị hiện tại.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện cũng yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Bám sát chủ đề năm 2023, đơn vị cần thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, công tác cán bộ, lao động, tiền lương, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động,… Đây là những nội dung mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang thực hiện rất quyết liệt. Trách nhiệm này thuộc về Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phải nêu gương, có tinh thần quy tụ đoàn kết để tập thể lãnh đạo, CBCNV cùng chung chí hướng, mục tiêu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cùng với đó phát huy cao hơn nữa đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, tăng cường sự kiểm soát an toàn lao động, siết chặt và giữ vững kỷ cương trong công tác quản lý vận hành theo đúng quy trình, quy định. Trong quá trình điều hành phải tính chính xác, khoa học và linh hoạt cho từng tình huống, bối cảnh, giai đoạn.

Chú trọng đến công tác đầu tư, cải tạo, khảo sát, đề xuất triển khai đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án 110kV đang thực hiện sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; tập trung nghiên cứu đưa ra các giải pháp xóa bỏ dần các trạm biến áp trung gian; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng để từng bước thể hiện rõ vị thế, tầm ảnh hưởng đến với khách hàng sử dụng điện.

Tổng Giám đốc khẳng định, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc luôn giành sự quan tâm đặc biệt đối với Công ty Điện lực Thanh Hóa. Trước sự phát triển lớn mạnh của địa phương, Tổng công ty sẽ có những sắp xếp phù hợp trong thực hiện kế hoạch, để từ người lao động đến các cấp lãnh đạo Công ty cùng vượt qua khó khăn, thách thức, yên tâm làm việc. Tin tưởng rằng, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

Hùng Mạnh