Tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng chủ lực cung ứng nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục phát huy vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu, đóng vai trò chủ lực trong cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Toàn cảnh buổi lễ.

Ngày 17/12/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2023.

Đồng chí Trần Văn Thành, Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Agribank Nam Thanh Hóa là chi nhánh loại I, hạng I, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), được thành lập ngày 1/1/2019, trên cơ sở chia tách từ Agribank tỉnh Thanh Hóa.

Trải qua 5 năm thành lập, với sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quan tâm, chỉ đạo của Agribank, sự đoàn kết nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động, Agribank Nam Thanh Hóa đã từng bước vượt qua khó khăn, quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, hoạt động kinh doanh được tổ chức an toàn, hiệu quả, tình hình tài chính được nâng cao, bảo đảm việc làm, tiền lương cho cán bộ người lao động, đặc biệt khẳng định hình ảnh, uy tín thương hiệu Agribank đối với khách hàng, Nhân dân trên địa bàn.

Trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019-2023.

Chi nhánh đã linh hoạt, chủ động triển khai các giải pháp để vừa bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả vừa đồng hành hỗ trợ khách hàng vượt khó. Cụ thể, chi nhánh đã triển khai nhiều gói vay hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay... để khách hàng tiếp tục tái đầu tư sản xuất, kinh doanh, phục vụ tiêu dùng.

Nhờ vậy, ngân hàng đã có sự tăng trưởng cao về quy mô, chất lượng, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả với tổng nguồn vốn huy động đạt trên 14.600 tỷ đồng (tăng gấp 2,2 lần so với khi mới thành lập), tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 16.400 tỷ đồng (tăng gấp 1,8 lần so với khi mới thành lập).

Trao thưởng cho phòng giao dịch tiêu biểu xuất sắc.

Không chỉ tạo dấu ấn trong kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa còn dành nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của một ngân hàng vì cộng đồng, nghĩa tình và sẻ chia. 5 năm qua, chi nhánh đã dành gần 14 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và công tác an sinh xã hội.

Trao thưởng cho đơn vị tiêu biểu xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đánh giá cao những kết quả mà Agribank Nam Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua; đồng thời nêu lên nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội.

Ghi nhận những kết quả đạt được và sự đóng góp quan trọng của Agribank Nam Thanh Hóa thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hoá, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban lãnh đạo Agribank đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể, các cá nhân thuộc chi nhánh.

Trao thưởng cho các điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2023.

Thời gian tới, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục đổi mới sáng tạo, kinh doanh an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phấn đấu là ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt nhất công tác an sinh xã hội, chung tay cùng toàn ngành ngân hàng đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Agribank Nam Thanh Hóa đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2019-2023.

Hồng Linh