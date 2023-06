Thủy điện Trung Sơn chủ động các giải pháp khắc phục khó khăn

Năm 2023, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn được giao phát 829 triệu kWh lên lưới điện quốc gia. Việc thực hiện kế hoạch được xác định gặp nhiều khó khăn khi dự báo tình hình thủy văn không thuận lợi; trong khi đó, lực lượng nhân viên vận hành, sửa chữa còn mỏng và thiếu hụt một số chức danh. Trước bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên tập trung cao độ cho công tác sản xuất; đồng thời “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tập trung hoàn thành công tác sửa chữa lớn theo kế hoạch nhằm vận hành thiết bị tốt nhất.

Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 kiểm tra kỹ thuật vận hành tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Được đưa vào vận hành từ năm 2017 cho đến nay các hệ thống thiết bị của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn cơ bản vẫn đang vận hành an toàn và tin cậy. Tiếp theo thành công của năm 2022, trong những tháng đầu năm 2023, TSHPCo đã hoàn thành đại tu 2 tổ máy H3 và H4 theo phương pháp RCM bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và vượt so với tiến độ đề ra. Đồng thời thực hiện thí nghiệm thành công và đưa vào vận hành chính thức chế độ điều tần sơ cấp của hệ thống điều tốc, PSS của hệ thống kích từ các tổ máy nhằm nâng cao hiệu suất công việc và tiết giảm chi phí sản xuất, nhân lực.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, TSHPCo cũng đã không ngừng nâng cao công tác truyền thông, thay đổi nhận thức và tăng cường đào tạo để cán bộ, công nhân viên được tiếp cận nhanh chóng các ứng dụng khoa học - công nghệ, tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào các mô hình quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng. Từ đó nâng cao năng lực cho đội ngũ người lao động và đây được xem là một trong những giải pháp để công ty tăng tốc, bứt phá hoàn thành nhiệm vụ, hướng tới hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Đại diện lãnh đạo TSHPCo cho biết: Thông qua công tác đào tạo và trang bị thiết bị số, hiện nay cán bộ kỹ thuật, người lao động nhà máy đã ứng dụng thành thạo nhiều phần mềm chuyên dụng như: Phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS), công tác lập và lưu hồ sơ công việc đã được ứng dụng vào thực tế MIS. Việc ứng dụng tốt các phần mềm này giúp công ty nâng cao quy trình vận hành quản lý nhà máy, nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn thông tin cũng như ứng cứu sự cố an toàn thông tin trong sản xuất, tiến tới xây dựng thành công mô hình nhà máy thông minh.

Để bổ sung và nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật, trong những tháng đầu năm, TSHPCo cũng đã tổ chức thi tuyển và đào tạo một số vị trí, chức danh còn thiếu để sẵn sàng bổ sung nhân lực cho phân xưởng vận hành. Điển hình như vừa qua, TSHPCo đã tổ chức kỳ thi kiểm tra, sát hạch nội bộ các chức danh: trực chính trung tâm, trực chính cơ gian máy - nhà máy thủy điện cho các cán bộ là công nhân viên vận hành thuộc phân xưởng vận hành. Kết quả từ kỳ thi kiểm tra, sát hạch đã giúp lãnh đạo nhà máy ra quyết định giao vị trí công việc phù hợp với từng chức danh cụ thể. Thông qua kỳ thi, các thí sinh còn được trao đổi, truyền đạt thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm vận hành liên quan đối với nhà máy thủy điện như: Công tác vận hành nhà máy đối với các mực nước hồ theo thực tế; kỹ năng xử lý sự cố máy phát; nguyên tắc hoạt động của các van tỷ lệ, van số; hệ thống điều tốc các thiết bị trong nhà máy; mục đích của nước trèn trục hệ thống buồng tua - bin...

Đại diện Phòng Kỹ thuật an toàn, TSHPCo cho biết: Sớm hơn dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay từ tháng 3, lưu lượng nước về hồ Trung Sơn giảm xuống rất thấp. Nhiều thời điểm, mực nước tại hồ đã xuống dưới mực nước chết. Các tổ máy của thủy điện Trung Sơn hầu như chỉ phát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu môi trường. Sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm nay giảm 46% so với cùng kỳ. Với dự báo tình hình lưu lượng nước về các tháng tiếp theo tiếp tục thấp do hiện tượng El Nino xuất hiện và có khả năng kéo dài cho đến những tháng đầu năm 2024, nhà máy sẽ rất khó hoàn thành chỉ tiêu phát điện.

Tuy nhiên, ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo khẳng định: Khó khăn của nhà máy hiện nay cũng là khó khăn chung của các nhà máy thủy điện và toàn ngành điện. Đối diện với khó khăn, thách thức này, với tinh thần, trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, kỹ thuật nhà máy sẽ nỗ lực hết sức, từng bước đưa TSHPCo vượt qua thời điểm khó khăn và đạt được các thành quả như kỳ vọng trong thời gian tới. Trước mắt, đơn vị sẽ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy và sớm lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa lớn thiết bị của các tổ máy trong năm tới, bảo đảm các tổ máy vận hành, an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Trung Sinh