Thọ Xuân: Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 3 năm ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng

Để thu hút các nhà đầu tư, trong những năm vừa qua, huyện Thọ Xuân đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo phương châm: Thân thiện, đồng hành và chung tay cùng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà đầu tư phát triển ổn định trên địa bàn.

Theo đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đã được cải thiện trên cơ sở đồng bộ, hiện đại và có tầm nhìn chiến lược. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình mới nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Mặt khác, huyện tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương và tỉnh trên địa bàn. Cùng với các chính sách chung, huyện cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh bình đẳng.

Trong 2 năm liên tiếp tỉnh Thanh Hóa triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, huyện, thị (DDCI), huyện Thọ Xuân đều đứng ở vị trí số 1 khối UBND cấp huyện, thị. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện; huy động vốn đầu tư phát triển ngày càng tăng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 3 năm gần đây ước đạt gần 14 nghìn đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đến từ doanh nghiệp ước đạt 6.150 tỷ đồng, chiếm 45% tổng huy động vốn đầu tư phát triển. Đến nay, có 19 dự án đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào địa bàn huyện, với tổng số vốn đăng ký hơn 1 nghìn tỷ đồng như: Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía; Nhà máy chế biến sữa gạo lứt giàu protein; Nhà máy may xuất khẩu Thọ Hải; Nhà máy may xuất khẩu Speed Motion Thanh Hóa; Khu sản xuất, gia công cơ khí Thành Lộc; Mở rộng nhà máy may xuất khẩu Minh Anh Thọ Xuân,...

Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm chú trọng, tổng số doanh nghiệp mới được thành lập đến nay đạt 500 doanh nghiệp (đạt 62,5% mục tiêu Đại hội), tạo việc làm mới cho 8.151 lao động địa phương. Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư đã tác động tích cực, góp phần tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công - nông nghiệp; đồng thời nâng tỷ lệ thu ngân sách địa phương và tạo môi trường kinh doanh, dịch vụ thông thoáng, kích thích tiêu dùng trên địa bàn huyện.

Đỗ Duy Nhã