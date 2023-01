Thiệu Hóa với nhiều giải pháp phát triển kinh tế

Trong năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển và khởi sắc.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô trong ca sản xuất.

UBND huyện đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, trong đó đã giao 25 chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. UBND, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng; phòng, chống úng hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Huyện đã chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022. Tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. UBND, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng; đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án. Đấu mối thu hút nguồn vốn đầu tư ngân sách các cấp, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. UBND, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phân bổ kinh phí, kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án ngay từ đầu năm; tăng cường các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế; thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Tích cực vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phục hồi sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động...

Với việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp, kết quả năm 2022, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện Thiệu Hóa đạt 16,72%, vượt kế hoạch (KH) 0,22% và cao hơn 1,54% so với cùng kỳ (CK). Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,85%, công nghiệp - xây dựng tăng 22,31%, dịch vụ tăng 14,32%. Thu nhập bình quân đầu người 55,2 triệu đồng, cao hơn 5,2 triệu đồng so với CK. Một số chỉ tiêu đạt được, như giá trị sản xuất nông nghiệp 1.464 tỷ đồng, tăng 4,85% so với CK. Chương trình liên kết sản xuất đạt 996,5 ha, thực hiện tích tụ, tập trung đất đai được 220 ha... Huyện phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn thực hiện liên kết sản xuất vụ thu mùa cho các xã, thị trấn trên địa bàn, diện tích 60 ha. Năm 2022, các xã Thiệu Nguyên, Thiệu Long đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM toàn huyện 100%, 21 thôn NTM kiểu mẫu. Có thêm 10 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm toàn huyện được công nhận là 13 sản phẩm (7 sản phẩm 4 sao và 6 sản phẩm 3 sao); ngoài ra, có 5 sản phẩm đã hoàn thành hồ sơ, trình Hội đồng OCOP tỉnh chấm xếp hạng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.905 tỷ đồng, tăng 16,86% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 15,8% so với CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.023 tỷ đồng, vượt 0,6% so với KH, tăng 118,5% so với CK. Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn là 62 doanh nghiệp, tăng 12,7% KH tỉnh giao. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế trên địa bàn, với phương châm “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đến cùng” để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thu hút phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung phát triển đô thị, thành lập thị trấn Hậu Hiền, nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững. Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Huyện phấn đấu năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 18% trở lên, trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,18%, công nghiệp - xây dựng tăng 23,91%, dịch vụ tăng 14,67%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung 130 ha; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.000 tỷ đồng trở lên.

Bài và ảnh: Gia Huy