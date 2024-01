Thiệu Hóa duy trì mạch tăng trưởng

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng đoàn kết, nỗ lực vượt khó, duy trì mạch tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội...

Mô hình trồng dưa trong nhà màng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tại thị trấn Thiệu Hóa.

Trong năm, huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, 24/25 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch của tỉnh, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 18%, đạt kế hoạch đề ra và đứng thứ 8 toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó giá trị ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,29%; công nghiệp - xây dựng tăng 4,86%; dịch vụ tăng 5,49%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 60,89 triệu đồng/người, tăng 5,69 triệu đồng so với năm 2022.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, năng suất lúa cả 2 vụ thuộc nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Bên cạnh diện tích sản xuất các loại cây trồng truyền thống, huyện đã chú trọng chỉ đạo, khuyến khích các xã, thị trấn mở rộng diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất các sản phẩm sạch, an toàn với hơn 10 ha nhà màng, nhà lưới và 33 ha sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tập trung ở thị trấn Thiệu Hóa, các xã Thiệu Toán, Minh Tâm... Toàn huyện đã được cấp 10 mã số vùng trồng nội địa với diện tích 75 ha cho cây lúa và cây dưa. Trong phát triển chăn nuôi, tập trung phục hồi đàn gia súc, gia cầm, cơ bản thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Năm 2023, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, công tác XDNTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 1 xã NTM kiểu mẫu, 7 xã NTM nâng cao; công nhận 15 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 28 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển. Các ngành nghề truyền thống, nghề mới được du nhập đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, như: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, đúc đồng, ươm tơ, trồng dâu nuôi tằm... Các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Giải ngân vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng có điểm bứt phá, thực hiện quyết liệt đạt kết quả vượt kế hoạch đứng trong tốp đầu của tỉnh. Tháng 12 năm 2023, huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền. Bên cạnh đó, phối hợp với Tập đoàn Hoa Lợi tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy Sản xuất, gia công giày xuất khẩu ALIVIA tại Cụm Công nghiệp Vạn Hà với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 1.000 tỷ đồng.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong đó, phải kể đến thành công của lễ khánh thành khu di tích lịch sử, trụ sở làm việc Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời kỳ 1967-1973 và chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 701 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, hình ảnh đặc sắc của địa phương. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm đầu tư, nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ” xã Thiệu Quang được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng, xếp trong nhóm dẫn đầu của tỉnh...

Trong năm 2023, huyện đã hoàn thành kế hoạch cấp đất, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông, tạo được sự đồng tình, đánh giá cao của các tầng lớp Nhân dân. Cùng với đó, chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; công tác phát triển Đảng được chăm lo; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường...

Xác định năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm then chốt, quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 đã đề ra. Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, nỗ lực, hiệu quả”, năm 2024, huyện Thiệu Hóa triển khai chương trình kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với chủ đề: “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tạo đột phá đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện”. Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, huyện đề ra 25 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 106.000 tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 130 ha; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.300 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao; tỷ lệ đô thị hóa đạt 27,14%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,28%...

Bài và ảnh: Lê Ngọc