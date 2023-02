Thạch Thành phát huy lợi thế phát triển kinh tế nông nghiệp

Những năm qua, huyện Thạch Thành đã phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, tập trung thực hiện nhiều giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp (KTNN) phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

Người dân thị trấn Vân Du áp dụng mô hình nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để phát huy lợi thế của địa phương, huyện Thạch Thành đã tập trung thực hiện việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hóa; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Huyện cũng khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp, ưu tiên các công trình, dự án phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Từ những giải pháp trên, đến nay trên địa bàn huyện Thạch Thành đã có nhiều mô hình nông nghiệp liên kết theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu áp dụng cơ giới hóa đồng bộ cho năng suất đạt bình quân 80 tấn/ha, có nơi đạt từ 100 đến 120 tấn/ha như các xã Thạch Quảng, Thành Vinh, Thạch Cẩm...; mô hình liên kết trồng bí xanh, ớt, dưa chuột xuất khẩu; mô hình trồng cam, bưởi ứng dụng hệ thống tưới và thâm canh (quy mô hơn 20 ha/mô hình) tại xã Thành Công và thị trấn Vân Du; mô hình trồng thanh long (quy mô 5 ha/mô hình) tại các xã Thành Tiến, Thành Tâm; mô hình trồng mít Thái, ổi lê Đài Loan tại xã Thành Tâm; trồng cây mắc ca (quy mô 20 ha) tại thị trấn Vân Du...

Huyện Thạch Thành cũng hướng đến việc phát triển cây ăn quả gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tận dụng tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước, nhân lực; hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Huyện Thạch Thành đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích sản xuất cây ăn quả toàn huyện là 2.854 ha, sản lượng 48.023 tấn. Trong đó, ưu tiên phát triển vùng cây ăn quả tập trung đến năm 2025 đạt 1.000 ha, sản lượng 25.000 tấn...

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Thạch Thành đã và đang phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, góp phần xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng tầm nông sản chủ lực của địa phương. Để thực hiện nội dung này, huyện Thạch Thành đã ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ đến các xã, thị trấn; chỉ đạo xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực; hỗ trợ thành lập HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các nhóm, hộ gia đình. Nâng cấp, tái cơ cấu các tổ chức kinh tế tham gia OCOP bằng cách hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh. Ngoài ra, huyện còn tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nhằm làm rõ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa hình thức truyền thông, quảng bá thương hiệu... Điển hình như sản phẩm OCOP mật ong Hưởng Hoa là một trong những sản phẩm được chứng nhận sớm nhất của huyện Thạch Thành. Từ cuối năm 2017, anh Nguyễn Văn Hưởng, xã Thành Hưng đã thành lập HTX ong mật Hưởng Hoa. Sau 4 năm hoạt động, HTX có gần 20 thành viên, ngành nghề là nuôi ong lấy mật, bán ong giống và kinh doanh mật ong. Nhờ quy trình sản xuất an toàn, sản phẩm mật ong Hưởng Hoa đã được chứng nhận VietGAP, công nhận sản phẩm OCOP. Sản phẩm mật ong Hưởng Hoa đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, được người tiêu dùng tin tưởng, đánh giá cao.

Ngoài sản phẩm mật ong Hưởng Hoa, huyện Thạch Thành còn nhiều sản phẩm khác được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, như: sản phẩm xịt phòng tinh dầu sả chanh, xịt rửa tay khô kháng khuẩn tinh dầu ANTIVI Nguyên Hồng của Công ty TNHH Sản xuất thương mại tinh dầu Minh Hồng; sản phẩm miến dong Thành Minh của HTX miến dong Thành Minh; sản phẩm cam sạch Vân Du Hùng Hải của Công ty TNHH Hùng Hải Thạch Thành (thị trấn Vân Du); sản phẩm ổi lê Thành Tâm của HTX ổi xã Thành Tâm; Bánh lá Lan Như - Cổ Tế và thịt trâu gác bếp 36 Sinh Mai...

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, huyện Thạch Thành tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của các tiểu vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển chăn nuôi toàn diện, theo hướng tập trung, CNH, HĐH; ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh, môi trường và an toàn thực phẩm; tăng cường liên kết, hợp tác trong chăn nuôi theo chuỗi liên kết giá trị có khả năng cạnh tranh; đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân... Huyện Thạch Thành phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi giai đoạn 2021-2025 đạt 9,7%/năm, tổng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân 5 năm đạt khoảng 517,4 tỷ đồng... Tính đến hết tháng 12-2022, trên địa bàn huyện có 46 trang trại, trong đó có 6 trang trại chăn nuôi lớn, 17 trang trại chăn nuôi vừa, 23 trang trại chăn nuôi nhỏ.

Có thể khẳng định, việc phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương để thúc đẩy KTNN phát triển ở huyện Thạch Thành đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Xuân Minh