Tăng cường công tác an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tại công văn số 6313/UBND-CN ban hành ngày 10-5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, khẩn trương yêu cầu các chủ bến khách ngang sông chưa được cấp phép hoặc bến khách ngang sông đã hết thời hạn hoạt động hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được cấp phép hoạt động theo đúng quy định.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có hoạt động bến khách ngang sông tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 8-10-2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28-1-2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, khẩn trương yêu cầu các chủ bến khách ngang sông chưa được cấp phép hoặc bến khách ngang sông đã hết thời hạn hoạt động hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được cấp phép hoạt động theo đúng quy định.

Yêu cầu người lái phương tiện chở khách ngang sông chưa có chứng chỉ lái phương tiện khẩn trương liên hệ với các cơ sở đào tạo, đăng ký học để được cấp chứng chỉ lái phương tiện theo đúng quy định.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đình chỉ hoạt động đối với các bến không đủ điều kiện hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có hoạt động bến khách ngang sông, tổ chức thống kê các phương tiện chở khách ngang sông chưa được đăng ký, đăng kiểm, phương tiện hết hạn đăng kiểm, hướng dẫn các chủ phương tiện làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm cho các phương tiện theo đúng quy định.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, đồng thời đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa.

Đồng thời, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)