Quốc hội yêu cầu rà soát tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm cho Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Quốc hội giao Chính phủ rà soát, tính toán chính xác số kinh phí bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. (Ảnh: PLO)

Trong Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 vừa được thông qua, Quốc hội đã giao Chính phủ rà soát, tính toán chính xác số kinh phí bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Bao gồm số kinh phí còn nợ trong giai đoạn 2018-2023 và số kinh phí phát sinh năm 2024 theo đúng quy định.

Đồng thời số liệu phải được Kiểm toán nhà nước xác định trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trường hợp cấp bách, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Về nội dung này, trong báo cáo thẩm tra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết năm 2023, Quốc hội chưa quyết định phân bổ dự toán khoản 8.247 tỷ đồng để thanh toán tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và đề nghị Chính phủ rà soát, tính toán theo quy định tại Nghị quyết 42, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có Tờ trình chính thức trình Quốc hội xem xét, quyết định. Do vậy, đến nay vẫn chưa phân bổ được khoản kinh phí trên.

Năm 2024, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, bố trí 9.653 tỷ đồng cho nhiệm vụ này. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương trình Quốc hội xem xét, quyết định bố trí để thanh toán tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trong năm 2023.

Đối với đề xuất bố trí 9.653 tỷ đồng trong năm 2024, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc phải bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là vấn đề đã phát sinh trong nhiều năm qua, đến nay cần phải xử lý để không vi phạm cam kết của Việt Nam.

Do vậy, để bảo đảm nguồn lực xử lý vấn đề phát sinh do thực hiện cam kết của Việt Nam, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội đề nghị dành nguồn 9.653 tỷ đồng trong dự toán ngân sách Trung ương năm 2024 để thực hiện bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên cơ sở Chính phủ xác định chính xác số liệu. Đồng thời số liệu phải được kiểm toán do kiểm toán Nhà nước thực hiện tương tự như quy định Quốc hội đã cho phép trong năm 2023.

Theo VTV