Quảng Xương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023

Vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Xương đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tạo tiền đề để địa phương vững vàng bước vào xuân mới Quý Mão với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.

Một góc thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND huyện; sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16,8%, bằng 100,3% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ước đạt 8.469 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt 8.080 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 62 triệu USD, bằng 206,7% kế hoạch, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu lao động ước đạt 18,4 triệu USD, bằng 102,2% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Hoàn thành các tiêu chí theo quy định đối với 1 xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, 4 xã NTM nâng cao năm 2021; thẩm định, công nhận được 12 thôn NTM kiểu mẫu, đạt 32,4% kế hoạch.

Thu ngân sách Nhà nước đạt 1.732,818 tỷ đồng, gấp 3,04 lần (tăng 204%) so với dự toán tỉnh giao, gấp 1,42 lần (tăng 42%) so với dự toán HĐND huyện giao, gấp 1,07 lần (tăng 7%) so với cùng kỳ. Thành lập mới 120 doanh nghiệp, đạt 120% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện năm 2022 ước đạt 6.500 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Một trong những công tác trọng tâm của năm 2022 mà huyện Quảng Xương chú trọng thực hiện đó là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Huyện đã thực hiện các biện pháp quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Tổng diện tích GPMB đạt 312,279 ha, bằng 104,09% kế hoạch, tăng 68,7% so với cùng kỳ.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật; chất lượng phổ cập giáo dục được duy trì. Tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, huyện được xếp thứ 2 toàn tỉnh. Các trường THPT trong huyện trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 206 học sinh dự thi 146 em đạt giải trong đó có 6 giải nhất, 40 giải nhì, 55 giải ba và 45 giải khuyến khích. Ngành y tế tiếp tục làm tốt việc khám, điều trị bệnh cho Nhân dân; cơ sở vật chất phục vụ khám và điều trị đang tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác an sinh – xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; các nhiệm vụ đột xuất, bổ sung được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Để đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND huyện; sự quyết tâm và phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở; sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Trong chỉ đạo, điều hành đã khẩn trương, quyết liệt, linh hoạt, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được; bám sát trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề của năm đã được tỉnh, huyện xác định; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập đang tồn đọng, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2023, huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,5% trở lên; trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 5,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 19,48%, dịch vụ tăng 18,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm trở lên. Tổng sản lượng lương thực đạt 82 nghìn tấn trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 7.500 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước so với dự toán huyện giao từ 15% trở lên. Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao 8 xã, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 25 thôn NTM kiểu mẫu. Tổng giá trị xuất khẩu 85 triệu USD trở lên (trong đó: giá trị từ xuất khẩu hàng hóa 65 triệu USD; giá trị từ xuất khẩu lao động 20 triệu USD). Diện tích GPMB các dự án khoảng 150 ha. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm 100%. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% theo chuẩn nghèo mới (giảm 105 hộ nghèo). Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh là 100%. Tỷ lệ chất thải được thu gom xử lý đạt 93% trở lên. Tỷ lệ công nhận khu dân cư văn hóa 82,5%, tỷ lệ gia đình công nhận gia đình văn hóa 82,5%. Số xã, thị trấn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu 22 xã.

Với những thành tựu đạt được, huyện Quảng Xương tự tin bước vào xuân mới Quý Mão, với kỳ vọng tạo ra nhiều dấu ấn phát triển mới, nhiều đột phá mới, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Mạnh Cường