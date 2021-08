PC Thanh Hóa cung ứng điện ổn định cho các khu cách ly tập trung

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 200 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với hơn 7.500 người đang được thực hiện cách ly tập trung tại tuyến tỉnh và tuyến huyện. Để bảo đảm cho các khu cách ly tập trung này hoạt động hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng và chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã và đang chủ động rà soát, triển khai các phương án nhằm cấp điện ổn định và an toàn cho mục tiêu phòng, chống dịch.

Công nhân Điện lực thị xã Nghi Sơn kiểm tra trạm biến áp.

Tại huyện Nông Cống, tính đến ngày 12-8, trên địa bàn có 132 người từ vùng dịch về đang được cách ly tập trung tại 3 khu cách ly: Trường THPT Triệu Thị Trinh, Trường THPT huyện Nông Cống, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Nông Cống. Để bảo đảm cấp điện ổn định cho hoạt động tại các khu cách ly tập trung, cán bộ Điện lực Nông Cống đã thường xuyên tiến hành kiểm tra hệ thống cấp điện, thực hiện trực 24/24h để xử lý kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh do quá tải công suất điện.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Điện lực Nông Cống, cho biết: Từ cuối tháng 7, việc đưa vào hoạt động các khu cách ly tập trung đã khiến nhu cầu tiêu thụ điện thương phẩm trên địa bàn tăng lên khoảng 10.000kW/h. Hơn nữa, một trong những khó khăn phát sinh là do các khu cách ly tập trung đều được trưng dụng từ các trường học, công sở, với thiết kế công suất điện hạn chế. Một số khu cách ly, cơ sở vật chất lâu ngày không sử dụng nên xuống cấp, dễ xảy ra các sự cố điện. Tuy nhiên, với tinh thần thực hiện tốt nhiệm vụ, lực lượng cán bộ điện lực luôn có mặt kịp thời, sẵn sàng ứng phó và xử lý sự cố, nhất là trong những ngày nắng nóng để bảo đảm nhu cầu dịch vụ thiết yếu cho các khu cách ly này.

Trên địa bàn TP Sầm Sơn hiện có 5 khu cách ly tập trung tại Hải đội 433, phường Quảng Tiến, ký túc xá Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, khách sạn Bằng Giang, khách sạn Quy Sơn và khách sạn Hoàng Gia Lucxury Sầm Sơn, với 504 người đang thực hiện cách ly tập trung. Công tác bảo đảm nguồn điện cho các khu cách ly này cũng được Điện lực Sầm Sơn đặc biệt chú trọng. Đối với các khu vực này, trước và trong khi đi vào hoạt động, ngành điện đều tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp điện, thiết bị điện của cơ sở cách ly và xây dựng các phương án cấp điện bổ sung khi có sự cố. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Sầm Sơn, đánh giá: Trong thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ của ngành điện đã góp phần cho hoạt động của các khu cách ly tập trung trên địa bàn hoạt động ổn định, cùng ngành y tế thực hiện tốt chức năng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Được biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 12-7, PC Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng dịch cho cán bộ, nhân viên ngành điện, để bảo công tác điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng, hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục, giám đốc - trưởng ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 của PC Thanh Hóa đã quyết định thực hiện cách ly tập trung tại nơi làm việc đối với toàn bộ nhân viên trực vận hành tại các điện lực Thường Xuân, thị xã Nghi Sơn, Yên Định, Thọ Xuân, Quảng Xương và lực lượng vận hành tại tổ thao tác lưu động, trực ca vận hành trạm biến áp 110kV của đội quản lý vận hành cao thế tại các địa phương trên kể từ 22 giờ ngày 12-7. Đồng thời, giao phòng kỹ thuật, an toàn bám sát tình hình vận hành của hệ thống điện để điều phối lực lượng vận hành, sửa chữa... nhằm bảo đảm sản xuất, vận hành an toàn hệ thống.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về nhiệm vụ cấp điện cho mục tiêu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, PC Thanh Hóa cũng thực hiện cách ly tập trung toàn bộ cán bộ trung tâm điều khiển từ xa thuộc phòng điều độ công ty. Tại đây, các kỹ sư trung tâm sẽ thao tác, vận hành hệ thống điện trên địa bàn toàn tỉnh từ xa. Đi đôi với đó, để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn và hiệu quả cho các khu vực cách ly, thời gian qua, điện lực các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện rà soát hệ thống lưới điện, trạm biến áp tại các khu vực này, qua đó phát hiện và xử lý nhiều khiếm khuyết, nguy cơ mất an toàn do cây đổ vào đường dây. Đơn vị cũng xây dựng phương án cấp điện ổn định, an toàn cho toàn bộ khu cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, việc cấp điện tại các khu vực cách ly đều cơ bản được bảo đảm. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường dây, trạm biến áp, tiếp tục bổ sung và vận hành phương án sớm xử lý cấp điện, nhất là sự cố do quá tải điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

PC Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc chủ động liên lạc với các địa phương, các trung tâm cách ly có phương án máy cấp điện dự phòng, đề phòng tình huống sự cố điện, nhất là trong mùa mưa bão. Đồng thời, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm để hạn chế tình trạng quá tải gây ra các sự cố về điện.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, PC Thanh Hóa đang tiến hành rà soát, hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt từ 10 - 15% theo sản lượng sử dụng. Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của ngành y tế, PC Thanh Hóa đang rà soát, thực hiện hỗ trợ miễn, giảm tiền điện cho các cơ sở điều trị và khu cách ly tập trung. Trong đó, riêng các khu cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly sẽ được hỗ trợ 100% tiền điện.

Bài và ảnh: Minh Hằng