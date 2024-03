Ổn định thị trường sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý giá... Thị trường sau tết, đặc biệt là mùa lễ hội đang tiếp tục được các đơn vị theo dõi, dự báo, tăng cường quản lý.

Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường và các ngành chức năng tiêu hủy hàng hóa là vật liệu xây dựng giả mạo nhãn hiệu Viglacera và Prime.

Hiện nay, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và các ngành liên quan đang tiếp tục phối hợp thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đợt kiểm tra từ ngày 20/11/2023 đến 13/2/2024, riêng lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 412 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính gần 2,5 tỷ đồng. Một số vụ việc bị phát hiện và xử lý nghiêm như: Ngày 23/1, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Ngọc Lặc), các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện Ngọc Lặc kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ thương mại Ngọc Sơn tại thôn 4, Thọ Phú, xã Kiên Thọ, phát hiện 11.120 viên ngói các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Viglacera và Prime với tổng trị giá hàng hóa hơn 61,7 triệu đồng. Ngày 8/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ thương mại Ngọc Sơn số tiền 90 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ kéo dài tới 10/3. Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm có nhu cầu tiêu dùng cao như xăng dầu; lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá, xì gà, nước giải khát; hàng điện tử, điện lạnh; quần áo, giày dép, mỹ phẩm, sản phẩm gia súc, gia cầm... Đồng thời, triển khai kế hoạch kiểm soát định kỳ, chuyên đề của năm 2024.

Đặc biệt, Cục Quản lý thị trường đang chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát mùa lễ hội xuân. Theo đó, đơn vị yêu cầu các đội quản lý thị trường quản lý địa bàn có diễn ra các hoạt động lễ hội như: Di tích Phủ Na (Như Thanh); Cửa Đạt (Thường Xuân); đền Độc Cước, chùa Cô Tiên (TP Sầm Sơn); chùa Giáng, động Hồ Công - chùa Thông (Vĩnh Lộc); đền Hàn, đền Cô Bơ (Hà Trung); Am Tiên (Triệu Sơn); đền Sòng, đền Chín Giếng (thị xã Bỉm Sơn); đền Phố Cát (Thạch Thành); đền thờ Mai An Tiêm (Nga Sơn)... phối hợp với cơ quan công an, cơ quan văn hóa, ban quản lý các khu di tích tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, thu tiền theo giá niêm yết tại các điểm dịch vụ trông giữ xe; các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các quầy hàng, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các khu vực diễn ra lễ hội; đồng thời tăng cường công tác giám sát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, trường hợp phát hiện vi phạm thì tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý thị trường cũng giao cho Đội Quản lý thị trường số 9, số 10 thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan liên quan, kịp thời phát hiện các đầu nậu, các cơ sở hoạt động liên huyện, liên tỉnh có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... trên khâu lưu thông và trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Bài và ảnh: Tùng Lâm