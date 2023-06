Nỗ lực cán đích nhiều mục tiêu tăng trưởng

Năm 2023 là năm có tính bản lề, cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với TP Sầm Sơn trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) đã đề ra. Do vậy, ngay từ cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm.

TP Sầm Sơn trên đà phát triển.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của TP Sầm Sơn tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, thành phố đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thu ngân sách; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh phát triển; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, mà trọng tâm là ngành dịch vụ, du lịch... Nhờ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố đứng thứ ba toàn tỉnh; đứng thứ nhất về chỉ số năng động và vai trò của người đứng đầu.

Một điểm nhấn trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm là chỉ tiêu thu ngân sách đạt kết quả cao so với dự toán tỉnh giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 735 tỷ đồng, bằng 97% dự toán tỉnh giao, bằng 49% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, thu từ thuế, phí ước đạt 71 tỷ đồng, bằng 39% dự toán tỉnh giao, bằng 36% dự toán HĐND thành phố giao; thu tiền sử dụng đất ước đạt 650 tỷ đồng, bằng 116% dự toán tỉnh giao, bằng 51% dự toán HĐND thành phố giao, thu khác đạt 14 tỷ đồng. Với kết quả đó, TP Sầm Sơn là đơn vị đứng thứ 2 (sau huyện Cẩm Thủy) về tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước so với dự toán tỉnh giao và đứng thứ 2 (sau TP Thanh Hóa) về số thu ngân sách Nhà nước.

Là đô thị du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, do vậy, phát triển du lịch luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ những tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện các phương án quản lý dịch vụ du lịch. Đồng thời, xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quảng bá, kích cầu du lịch và tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động du lịch năm 2023. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao trong khuôn khổ lễ hội du lịch Sầm Sơn 2023 như: lễ hội Cầu phúc đền Độc Cước, lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề “Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng”... Các sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức thành công đã để lại nhiều dư âm và dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè, du khách; được sự ghi nhận, đánh giá cao của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, thành phố ước đón được 5,3 triệu lượt khách du lịch, bằng 73% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ; phục vụ 9,7 triệu ngày khách, bằng 55% kế hoạch, tăng 6,5% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 9.164 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt so với kế hoạch tỉnh giao. Theo đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm. Tính đến ngày 22-6-2023, thành phố đã tổ chức đo đạc kiểm đếm 49,41 ha/61,8 ha (thuộc 24 dự án thành phố đã cam kết tiến độ GPMB với tỉnh), đạt 79,95% kế hoạch; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 46,14 ha, đạt 74,66% kế hoạch; tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB được 39,85 ha, đạt 64,48% kế hoạch. Với kết quả đó, thành phố thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ GPMB cao so với kế hoạch.

Bên cạnh các “điểm sáng” về thu ngân sách, du lịch, GPMB; thì sản xuất công nghiệp - xây dựng của thành phố tiếp tục ổn định, với các sản phẩm chủ yếu từ chế biến lương thực, thực phẩm, các sản phẩm từ gỗ, sắt phục vụ xây dựng và một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch. Công tác phát triển doanh nghiệp được thành phố quan tâm chỉ đạo, đã thành lập mới 60 doanh nghiệp, đạt 43% kế hoạch tỉnh giao (60/140), đạt 42% kế hoạch thành phố giao (60/145). Trong nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 4.363 tấn, bằng 68% kế hoạch, tăng 1,9% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 14.744 tấn, đạt 60% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ (trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 14.704 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt 40 tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ)...

Cùng với kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội truyền thống, sự kiện thể thao, như giải thể thao học sinh, sinh viên; giải quần vợt; giải vật bãi biển; giải bóng bàn, cầu lông, golf hè Sầm Sơn 2023. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo các di tích, danh lam thắng cảnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo... qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của Nhân dân. Ngoài ra, thành phố cũng chú trọng triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chế độ, chính sách, an sinh xã hội. Điển hình là tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho 6.880 lượt đối tượng người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và các đối tượng khác, với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, hiện toàn thành phố còn 480 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,61% và 860 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,88%. Tính đến ngày 31-5-2023, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 90,31%, BHXH bắt buộc đạt 94,8%, BHXH tự nguyện đạt 84,8% so với kế hoạch tỉnh giao. Thành phố đã đấu mối với các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn giới thiệu, tạo việc làm mới cho hơn 1.150 lao động...

Ngoài ra, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và thực hiện hiệu quả. Nổi bật trong đó phải kể đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với các sự kiện quan trọng như sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023; phát hành sách “Địa chí TP Sầm Sơn” và tài liệu “Tìm hiểu về đất và người Sầm Sơn” trong các trường phổ thông trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị... Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ; đặc biệt, công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong 6 tháng toàn đảng bộ đã kết nạp được 90 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 66 đảng viên dự bị; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách đối với cán bộ...

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ là cơ sở, là tiền đề quan trọng để TP Sầm Sơn tiếp tục triển khai thực hiện và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2023, theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Bài và ảnh: Trần Hằng