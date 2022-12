Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân “Tháng Tri ân khách hàng” năm 2022

Tháng 12 hàng năm, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21-12), được chọn là “Tháng Tri ân khách hàng” của ngành điện. Năm 2022, với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, tại Thanh Hóa và trên toàn quốc, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng tới cộng đồng, xã hội đang được ngành điện tích cực triển khai thực hiện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dậu (phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa).

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã đề ra, bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân. Có được kết quả này, ngoài nỗ lực không ngừng của ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động công ty còn phải kể đến sự đồng hành, sẻ chia của đông đảo khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của “Tháng Tri ân khách hàng” mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã dành nhiều tâm huyết triển khai thực hiện trong nhiều năm qua, PC Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội; các chương trình sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng...

Đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng mà công ty nhận phụng dưỡng trọn đời được chọn là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động “Tháng Tri ân khách hàng” của PC Thanh Hóa. Nhân dịp này, PC Thanh Hóa đã tặng quà, thăm hỏi sức khỏe các mẹ, cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các mẹ chính là những tấm gương sáng để tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty noi theo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh. Trước những tình cảm của cán bộ, nhân viên PC Thanh Hóa, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dậu (phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) năm nay đã 97 tuổi hết sức xúc động: “Mẹ rất vui khi nhận được sự quan tâm và những tình cảm của các con, chúc các con luôn mạnh khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó”.

Cùng với hoạt động thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, PC Thanh Hóa tập trung vào việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Hỗ trợ tối đa người dân và khách hàng trong việc cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất. Sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho hộ nghèo và các gia đình chính sách. Đặc biệt, 12 đơn vị điện lực trực thuộc đã phối hợp với chính quyền địa phương các huyện Cẩm Thủy, Hậu Lộc, Quảng Xương, Quan Hóa, Như Xuân, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh, Như Thanh, Quan Sơn, Mường Lát triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê”, lắp đặt và bàn giao 246 đèn năng lượng mặt trời công suất lớn với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Công nhân Điện lực Cẩm Thủy hỗ trợ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện và vệ sinh trạm biến áp tại Nhà máy sản xuất sợi dệt An Phước.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, PC Thanh Hóa đã trực tiếp đến thăm, tặng quà cho 745 khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp hiệu quả với ngành điện trong suốt thời gian qua. Cùng với đó, công ty chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật trực tiếp kiểm tra, hỗ trợ miễn phí khách hàng thí nghiệm máy biến áp; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện; vệ sinh trạm biến áp... Bên cạnh đó, PC Thanh Hóa cũng phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian triển khai các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng của công ty, nhằm khuyến khích khách hàng tham gia thanh toán tiền điện trực tuyến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các dịch vụ trực tuyến đến đông đảo người sử dụng điện.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chương trình “Tháng Tri ân khách hàng” đã được thực hiện liên tục trong 8 năm qua và nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo khách hàng sử dụng điện. Những kết quả tốt đẹp này, chính là niềm tin để PC Thanh Hóa không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục với chất lượng ngày càng cao, mang đến sự tin tưởng cho khách hàng sử dụng điện và tạo sự gắn kết bền vững giữa ngành điện với khách hàng.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa

Năm 2022, ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có nhiều biến động, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao... Tuy nhiên, ngành điện vẫn nỗ lực vận dụng linh hoạt các nguồn vốn để tổ chức “Tháng Tri ân khách hàng”. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn khách hàng tiếp tục tin tưởng, quan tâm và đồng hành cùng ngành điện trong việc chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty Điện lực Thanh Hóa cam kết luôn lấy mục tiêu đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục và không ngừng nâng cao các dịch vụ ngày một chuyên nghiệp, hiệu quả để phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Ông Hoàng Công Nam, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm (Thạch Thành)

Công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng mà ngành điện đã triển khai có rất nhiều ý nghĩa đối với xã Thành Tâm. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động công trình này đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, bảo đảm an toàn giao thông, tạo không gian vui chơi an toàn cho các cháu, làm cho làng quê nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp, mang lại cuộc sống an vui cho bà con Nhân dân.

Ông Trịnh Ngọc Hùng, phụ trách quản lý hành chính Công ty TNHH In Kyung Vina

Thời gian qua, việc cung ứng điện gần như không có gián đoạn, không có sự cố về mặt kỹ thuật. Chúng tôi luôn được cung cấp thông tin về kế hoạch cấp điện để kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định kỳ hàng tháng đơn vị điện lực cùng công ty chúng tôi tổ chức gặp gỡ, trao đổi và tiến hành kiểm tra trạm biến áp cũng như hệ thống điện của nhà máy nhằm đưa ra các phương án để vận hành hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất. Vào mỗi dịp cuối năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng thường xuyên đến thăm và tặng những phần quà hết sức ý nghĩa, điều này đã góp phần tạo mối quan hệ khăng khít hơn giữa hai bên.